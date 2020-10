La torta di patate al forno è una variante delle classiche patate al forno, un piatto semplice che conquisterà tutti.

La preparazione è molto facile e richiede pochissimi ingredienti per un risultato in cui l’estetica e il sapore soddisferanno anche i più esigenti. Questo è un piatto che non solo si prepara in tempi brevissimi, ma, molto comodo perché si può cucinare in anticipo e riscaldare in forno prima di servirlo in tavola.

Gli ingredienti

Vediamo, dunque, gli ingredienti per preparare una variante delle classiche patate al forno, un piatto semplice che conquisterà tutti:

a) 1 kg di patate;

b) quattro wurstel;

c) due cipolle.

Serviranno, inoltre, rosmarino, pangrattato, burro, olio sale e pepe quanto basta.

La preparazione

Si comincia lavando bene le patate, eliminando qualsiasi residuo di terra, pelandole e riducendole a fette sottili con l’aiuto di una mandolina. Se non si ha a disposizione questo attrezzo basterà tagliarle con il coltello facendo attenzione che l’altezza delle fette sia la medesima. Ciò per evitare che alcune fette risultino più crude di altre.

Porre, quindi, le fette di patate in una ciotola con olio, sale, pepe e rosmarino, girare accuratamente e lasciar insaporire. Nel frattempo tagliare la cipolla a fette sottili ed i wurstel a rondelle.

La composizione

In una pirofila con il fondo oliato alternare le fette di patate con le cipolle ed i wurstel a strati fino al termine degli ingredienti. Spolverare l’ultimo strato con del parmigiano grattugiato, del pangrattato e qualche fiocco di burro.

La torta di patate va cotta in forno a 180° per circa un’ora. Il tempo di cottura può variare di qualche minuto a seconda dell’altezza delle fette di patate.

Si può cuocere in anticipo e servire tiepida, oppure lasciare riposare una decina di minuti subito dopo la cottura e portare in tavola quando è ancora ben calda.

Come si può vedere, la torta di patate è una variante delle classiche patate al forno, un piatto semplice che conquisterà tutti.