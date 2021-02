Oggi andremo a vedere un piatto di spaghetti gustoso e profumato, ottimo per fare bella figura in ogni occasione. La pietanza perfetta per chi vuole portare a tavola il gusto tradizionale e genuino della dieta mediterranea, con qualche piccola innovazione. Stiamo parlando della carbonara ai frutti di mare, una variante della carbonara saporita e gustosa, ideale per tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Per quattro persone:

a) 320 grammi di spaghetti;

b) 600 grammi di cozze;

c) 400 grammi di vongole veraci;

d) 200 grammi di seppie già pulite;

e) due pomodori maturi;

f) uno spicchi di aglio;

g) due uova;

h) prezzemolo;

i) basilico;

l) una cipolla.

Come procedere

Per prima cosa bisogna lavare le vongole e lasciarle spurgare in acqua per circa due ore. In seguito scolarle e sciacquarle sotto abbondante acqua corrente.

Pulire le cozze, lavarle e metterle in una pentola con uno spicchio d’aglio a fuoco medio. Una volta che si sono aperte bisognerà traferirle in una ciotola e sgusciarne alcune, conservando l’acqua che hanno prodotto.

Lo stesso procedimento delle cozze dovrà essere applicato anche alle vongole.

Tritare la cipolla e lasciarla dorare in un tegame capiente con un fondo d’olio, per circa nove minuti a fuoco molto basso. Se necessario unire un po’ di acqua dei molluschi.

A questo punto bisogna lavare e tritare le seppie, aggiungerle alla cipolla e far saltare per qualche minuto a fuoco vivo. Unire i pomodori tagliati a pezzi e dopo un paio di minuti aggiungere le cozze e le vongole assieme ad abbondante prezzemolo e basilico, tritati finemente. Coprire con un coperchio e lasciare a riposare.

Mettere poi l’acqua della pasta in una pentola alta, alla quale aggiungeremo quella dei molluschi che ci è avanzata. Portare ad ebollizione e regolare di sale nel caso ce ne sia bisogno.

Nel mentre che la pasta cuoce sbattere le uova con una frusta fino ad ottenere un composto cremoso e uniforme. Salare e pepare a piacimento.

Per finire, una volta scolata la pasta al dente, aggiungerla al sugo di molluschi e mescolare a fuoco basso. Impiattare e servire caldo.

Se si saranno seguiti con attenzioni questi passaggi, avremo preparato una variante della carbonara saporita e gustosa, ideale per tutta la famiglia.

