Il salmone è un pesce che deve assolutamente entrare nella dieta della settimana. È una carne molto pregiata, senza grassi e piana di proteine, e questo la rende veramente un piatto ottimo da portare a tavola. Il salmone si può fare al forno, sulla griglia oppure in padella, ma esiste una variante del salmone al forno per il pranzo della domenica che farà perdere la testa agli ospiti, ma non solo a loro.

Il salmone al forno in crosta di pistacchi

Vediamo assieme questa super ricetta. Una variante del salmone al forno per il pranzo della domenica con i pistacchi. Tutto quello che serve è dei tranci di salmone fresco e dei pistacchi. La prima cosa da fare è togliere la buccia ai pistacchi. Bisogna avere almeno circa 50 grammi di pistacchi sbucciati. Poi metterli in un mini tritatutto e tritarli grossolanamente.

Ora bisogna prendere i due tranci di salmone. Dolcemente bisogna rimuovere la pelle con un coltello cercando di non rimuovere la carne. Cliccare qui se si vuole sapere come rimuovere la pelle del salmone direttamente in forno. Per questa specifica ricetta si consiglia però di rimuovere la pelle del pesce prima che questo sia infornato.

Prendere ora una teglia, bagnarla con dell’olio e adagiare i nostri tranci di salmone. Aggiungere sopra la crosta di pistacchi tritati grossolanamente. Poi aggiungere sale e pepe quanto basta e mettere in forno. Il forno dovrà essere già bello caldo a circa 180°. Posizionare la teglia con il pesce nel ripiano più basso e lasciare cuocere per circa 30 minuti lentamente. Una volta passati i minuti, tirare fuori dal forno il pesce e servire a tavola. Questo pesce si può servire con un bel vino bianco e come contorno è possibile fare dei finocchi gratinati al forno, le patate al forno, le carote o ancora gli spinaci.