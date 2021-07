La bella stagione è il momento ideale per partire alla scoperta dei magici luoghi che ci regala il nostro Paese. Per respirare aria pulita e godersi appieno la natura non c’è niente di meglio che organizzare una vacanza in alta quota. D’estate la montagna si riaccende e offre al viaggiatore di turno tutte le sue bellezze paesaggistiche. Una regione in grado di farci rimanere a bocca aperta in questo senso è il Trentino-Alto Adige. Uno dei luoghi da non perdersi per restare incantati è quello in cui stiamo per guidare il nostro pubblico. Una valle verdissima dalla vegetazione lussureggiante incastonata tra 2 affascinanti parchi naturali.

Una terra rigogliosa che rigenera lo spirito

Il Trentino-Alto Adige è una regione stupenda, in grado di rigenerarci e farci scordare ogni problema, almeno per un po’. Molti sono i luoghi stupendi e ammaliatori qui. Su tutti gli strepitosi Castelli della Val di Non, i laghi come quello di Braies o di Molveno e il panorama mozzafiato offerto dalle Dolomiti. Ed è proprio a ridosso di queste imponenti montagne il territorio di cui stiamo per parlare e che vale la pena di scoprire.

Tra le valli più suggestive e indimenticabili del Trentino è obbligatorio citare la Val di Fiemme. Situata per lo più nella porzione nord-orientale della regione italiana, è una delle maggiori delle Dolomiti. È racchiusa tra due parchi naturali: quello di Paneveggio Pale di San Martino e il parco del Monte Corno, ricchi di flora e fauna.

La Val di Fiemme è il paradiso ideale per gli amanti del trekking e della mountain bike. La si può infatti girare in largo e in lungo percorrendo uno dei tantissimi sentieri che si snodano tra vallate, boschi e pascoli. Tra le destinazioni consigliate ci sono la magnifica Cavalese col Museo di Arte Contemporanea, la bellissima Predazzo o l’altrettanto invidiabile Ziano di Fiemme. Chi ha sempre appetito non potrà resistere poi agli squisiti prodotti locali. Dai famosissimi canederli alla classica polenta, fino alla zuppa d’orzo e ai deliziosi formaggi come il Dolomiti, il Valfiemme e il Fontàl.