Ogni stagione porta con sé frutta e verdura tipiche del periodo.

In estate, facciamo scorpacciate di fragole, pesche, cetrioli, zucchine e quant’altro.

Allo stesso modo, e forse ancor di più, in inverno abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Recentemente, abbiamo parlato molto della verza e dei modi di cucinarla. Accanto ai vari contorni che si possono realizzare, i nostri esperti hanno pensato anche a degli involtini di prosciutto ripieni di verza e formaggio.

Barbabietola, zucca, cavoletti di Bruxelles, sono tutti ortaggi tipici di questi mesi dell’anno, ma non gli unici. Infatti, Noi della Redazione vogliamo parlare di altri due molto amati e ricchi di incredibili proprietà.

Iniziamo dalle patate, incredibilmente versatili in cucina e regine di tantissimi piatti. Il purè ad esempio, è uno dei migliori e più semplici da preparare. Ma come possiamo realizzare un purè diverso dal solito e ricco di proprietà? Ecco una deliziosa idea.

Una valanga di fosforo e potassio con questo purè delizioso che vale oro per la nostra salute

La nostra idea è il purè a base di patate e broccoli, ricchi di nutrienti, come forse non immaginavamo.

Infatti, come riportato in uno studio sui loro valori nutrizionali, 100 grammi di broccoli apportano ben 466 e 316 grammi, rispettivamente, di fosforo e potassio.

Utili per la salute del nostro organismo a 360 gradi, vediamo adesso la ricetta del contorno più semplice da preparare.

Per il purè avremo bisogno di:

1 kg grammi di broccoli;

800 grammi di patate;

3 cucchiai di parmigiano;

200 ml di latte;

olio e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lessiamo le patate, sbucciamole e schiacciamole con un apposito schiacciapatate o, se ne siamo sprovvisti, anche con una forchetta.

Nel frattempo, occupiamoci dei broccoli. Laviamoli accuratamente, tagliamoli a pezzi e lasciamoli bollire per una decina di minuti. In alternativa, potremmo anche cuocerli al vapore.

Una volta trascorso il tempo necessario, frulliamoli e versiamo un filo d’olio.

Uniamo la purea di broccoli e patate in una pentola, aggiungiamo il latte a poco a poco e cuociamo a fuoco lento. Non dimentichiamoci del parmigiano, fondamentale per dare sapore a questo contorno squisito. Mescoliamo di tanto in tanto per circa un quarto d’ora, spegniamo il fuoco, aggiungiamo il pepe e lasciamo raffreddare per qualche minuto.

Voilà, buonissimo, salutare e perfetto per accompagnare ogni tipo di secondo piatto.

