Siamo definitivamente entrati nella calda estate italiana. Alcuni sono già partiti per le vacanze, altri non vedono l’ora e stanno aspettando il momento giusto.

Si può essere ancora indecisi se rimanere in Italia oppure andare all’estero. Oggi però, vi presentiamo un Paese stupendo, affacciato sul Mediterraneo e bagnato dal Mar Nero, facilmente raggiungibile e a basso costo. Stiamo parlando della Turchia.

Turchia: accessibilità e costi

Quest’anno, a seguito delle vaccinazioni di massa e della riapertura estiva in gran parte dei Paesi, è più semplice viaggiare, soprattutto in Europa. La Turchia è a metà strada tra Asia ed Europa, un Paese di confine dalle influenze miste.

Il biglietto per la Turchia, a Luglio, viene intono ai €150 per chi parte da Milano, €200 per chi parte da Roma o da Venezia. Per entrare c’è bisogno di un test PCR o antigenico, ma non c’è l’obbligo di quarantena. Per chi è vaccinato non c’è nemmeno l’obbligo del tampone e può entrare in Turchia liberamente.

Una vacanza da sogno in questo Paese dalle spiagge mozzafiato e dall’ottima cucina

Una volta entrati, allora, dobbiamo capire cosa visitare. E qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sia sul Mar Mediterraneo, sia sul Mar Nero, le spiagge sono da urlo, e il paesaggio circostante lascia senza parole. Kalkan e Patara molto consigliate, e per chi pratica sport acquatici, anche Akyaka. Da visitare assolutamente è la Cappadocia, con originali conformazioni rocciose e alti monti dove fare dell’ottimo trekking. Da non perdere è Istanbul, con le sue meravigliose moschee e la musica di strada che ci inviterà a ballare e goderci questo incantevole luogo. In questo Paese dalle spiagge mozzafiato e dall’ottima cucina, è assicurata una vacanza da sogno.

Per una visita un po’ più culturale consigliamo le spettacolari rovine di Efeso, l’antica città greca e le vasche naturali di acqua termale a Pamukkale.

100 punti guadagna la cucina turca, una delle migliori al mondo, secondo alcuni, che non deluderà sicuramente, anzi, aggiungerà gusto alla nostra vacanza.