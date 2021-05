Sembra incredibile ma è possibile affittare un’intera isola dove regna il benessere. Una vacanza da sogno in pieno relax baciati dal sole e accarezzati dal mare in una splendida isola a prezzi bassissimi. Niente caos o spiagge affollate ma una intera costa a disposizione. Una soluzione perfetta per eliminare le energie negative accumulate da tempo.

Un’intera isola a disposizione per una vacanza da sogno

In Croazia si affitta un’intera isola, circondata dal mare e dalle bellezze della natura. Una vacanza da sogno in pieno relax baciati dal sole e accarezzati dal mare in una splendida isola a prezzi bassissimi. Sull’isola c’è una sola villa per otto persone, villa Korkyra.

La villa dispone di quattro camere da letto matrimoniali e tutti i comfort necessari. All’esterno un’area barbecue e una splendida terrazza con piscina. Poi, a disposizione l’intera spiaggia che circonda l’isola.

L’isola si trova a Vela Sestrica a soli quindici minuti dalla città di Orebic.

Inoltre, per chi ama la natura e non vuole spostarsi molto esiste un posto incantevole con un mare cristallino dove l’intreccio di natura e cultura lascerà tutti a bocca aperta e si trova in Italia

Prezzi bassi per otto persone

L’isola di Vela Sestrica fa parte dell’arcipelago di Kornati a nord del Parco Nazionale di Kornati. L’isola è abitata solo dai turisti. Molto caratteristico per la sua forma ottagonale, è il faro Tajer costruito nel 1876.

L’isola a una superficie di 0,098 Km2 con una costa di 1,38 Km.

Un’intera isola a disposizione per godersi una vacanza in pieno relax con tutti i comfort e i prezzi sono abbordabili.

L’affitto della villa per tre giorni di pernottamento a settembre sembra aggirarsi intorno a 1.358 euro. Poi, considerando che può occupare otto persone, se non si viaggia da soli, le spese si possono dividere. In questo modo la spesa diventa davvero bassa, circa 173 euro a persona. Inoltre, bisogna considerare che si ha un’intera isola a disposizione, lontani dal caos e dallo stress.