Esistono migliaia di ricette per cucinare torte buonissime e gustose. Tuttavia questa preparazione è assolutamente deliziosa e facile da fare, perfetta per l’inverno e per tutti i tipi di palati. Adatta anche alle persone vegetariane, questa torta unisce burro, cioccolato, e un ingrediente speciale e scatenerà dei veri e propri fuochi d’artificio di piacere e gusto. Scopriamo come preparare una torta speciale da leccarsi i baffi per addolcire la domenica.

Ingredienti

Per preparare questa gustosa torta abbiamo bisogno di:

500g di crema di marroni;

100g di cioccolato fondente;

100g di burro;

3 uova;

½ bacca di vaniglia;

zucchero a velo q.b..

Preparazione

Prepariamo una torta speciale da leccarsi i baffi per addolcire la domenica. In una ciotola uniamo il burro tagliato a pezzettini e il cioccolato fondente tritato o spezzettato. Mettiamo la ciotola a bagnomaria su una pentola piena d’acqua posta sul fuoco e aspettiamo che il contenuto si sciolga. Quando è pronto leviamo la ciotola dal fuoco e uniamo la crema di marroni, quindi mescoliamo bene. Ora uno alla volta aggiungiamo anche le uova, amalgamando con cura gli ingredienti. Infine uniamo anche i semi della vaniglia e giriamo finché non avremo ottenuto un composto uniforme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ora prendiamo una tortiera o ricoperta di carta forno o precedentemente imburrata. Versiamo il nostro composto al suo interno e livelliamo bene la superficie. Quindi cuociamo in forno a 180 °C per circa mezz’ora o poco meno. Per verificare lo stato della cottura infiliamo uno stuzzicadenti nella nostra torta: sarà pronta quando risulterà ancora umida, ma non più sciolta.

Quando la torta è pronta ricopriamo la sua superficie con dello zucchero a velo. E ora serviamo questo splendido dolce, davvero facile da fare e dal gusto indimenticabile. La torta può essere servita fredda, ma se non stiamo più nella pelle e vogliamo assaggiarla va benissimo anche mangiarla tiepida.