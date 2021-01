La ricetta proposta oggi da ProiezionidiBorsa rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato grazie ai sapori buoni delle pietanze tradizionali che solo le nonne riescono a portare in tavola. Questa sera, proprio in onore delle nonne la Redazione vuole suggerire una torta della nonna in chiave più leggera. Ecco tutto l’occorrente per coloro che vogliono mettersi alla prova preparando un grande classico in pochi minuti.

Ingredienti per la pasta frolla light

a) 230 g di farina integrale;

b) 1 uovo;

c) 125 g di zucchero integrale;

d) 125 g di olio di semi;

e) pinoli e sale q.b.;

f) mezza bustina di lievito.

g) zucchero a velo.

Per la crema

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 3 tuorli;

b) 50 g di zucchero integrale;

c) 50 g di farina integrale;

d) mezzo litro di latte;

e) la scorza grattugiata di un limone.

Una torta speciale da condividere con tutta la famiglia grazie a questa ricetta facilissima. Procedimento

Prima di preparare la base è consigliabile preparare la crema.

In un pentolino inserire i tuorli e lavorarli con lo zucchero. Aggiungere la farina setacciata e versare a filo il latte. Far cuocere a bagnomaria e a fuoco lento, aggiungendo anche la scorze di limone. Dopo 10 minuti spegnere e mettere da parte.

Per la frolla, invece, prendere una ciotola e inserire la farina setacciata, il lievito, poi il burro e un pizzico di sale. Mescolare con cura e poi aggiungere lo zucchero e infine l’uovo, amalgamando tutti gli ingredienti.

A questo punto stendere la pasta frolla con un mattarello, circa i tre quarti dell’impasto, formando un cerchio. Disporre la crema e ricoprire con la frolla avanzata prima.

Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180° C per circa 40 minuti.

Una volta cotta, decorare la torta con una manciata di pinoli e una spolverata di zucchero a velo.

Se “Una torta speciale da condividere con tutta la famiglia grazie a questa ricetta facilissima” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Torta della nonna senza cottura, pronta in pochi minuti”.