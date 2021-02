Se abbiamo voglia di un buon dolce sano ma decisamente gustoso fatto in casa questa torta fa assolutamente per noi. Si tratta di una preparazione senza burro, che unisce il gusto incredibile del cioccolato ai minerali e alle vitamine contenute in questa squisita frutta secca. Impariamo a preparare una torta speciale con nocciole e cioccolato da far venire l’acquolina in bocca. Il suo profumo riempirà casa e il suo fantastico sapore ci farà desiderare di averne preparata un’altra!

Ingredienti

Per preparare la torta nocciole e cioccolato abbiamo bisogno di:

230g di nocciole;

200g di farina 00;

200g di zucchero;

150g di cioccolato fondente;

125 ml di olio di semi di girasole;

3 uova;

2 cucchiai di latte;

13g di lievito per dolci;

½ bustina di vanillina.

Preparazione

Prepariamo una torta speciale con nocciole e cioccolato da far venire l’acquolina in bocca. Se le nostre nocciole sono già tostate va bene così. Se non lo sono tostiamone solo 200g. Prendiamo quindi 200g di nocciole tostate e inseriamole nel frullatore fino ad ottenere una farina piuttosto granulosa. Su un tagliere con un coltello tagliamo il cioccolato in piccoli quadratini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Rompiamo le uova dividendo i bianchi dai rossi. In una ciotola con le fruste elettriche montiamo a neve gli albumi. In un’altra ciotola capiente accorpiamo i tuorli, la vanillina e lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Pian piano aggiungiamo anche l’olio e gli albumi montati a neve, ricordandoci sempre di girare solo dal basso verso l’alto con l’aiuto di una spatola. Poco per volta uniamo anche tutta la farina. Infine aggiungiamo il latte e il lievito e amalgamiamo bene il tutto.

Prima di infornare aggiungiamo anche i 200g di nocciole tostate tritate e 100g di cioccolato fondente a quadratini. Rendiamo l’impasto della torta molto omogeneo, quindi versiamolo in una teglia di 24cm di diametro già imburrata o rivestita di carta forno. Livelliamo la superficie, quindi cospargiamola con i 50g di cioccolato fondente avanzati e i 30g di nocciole tritate (possibilmente non tostate). Cuociamo in forno statico a 180 °C per mezz’ora. Controlliamo la cottura con uno stuzzicadenti e proseguiamo ancora qualche minuto se necessario.

La nostra torta cioccolato e nocciole è pronta! Assaggiamone una fetta, assaporando il croccante delle nocciole e la meravigliosa sorpresa di trovare i pezzettini di cioccolato interi nell’impasto.