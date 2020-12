Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Torna prepotente un altro weekend. Il mese di dicembre ha il profumo del Santo Natale. Il calore del camino. Il sapore delle cose buone da condividere con le persone che si amano. E la torta che la Redazione vuole proporre questa sera ai suoi Lettori soddisfa a pieno il desiderio di concedersi un attimo di bontà senza sentirsi troppo in colpa. Di seguito tutto l’occorrente per realizzare un dolce sofficissimo che regala semplice dolcezza.

Ingredienti

3 uova;

250 g di zucchero;

300 g di farina tipo 00;

125 ml di olio di semi;

125 ml di acqua calda;

la scorza grattugiata di 1 limone;

il succo di 1/2 limone;

1 bustina di lievito.

Una torta sofficissima e molto semplice da preparare grazie a questa ricetta della mamma. Procedimento

Per prima cosa è necessario dividere gli albumi dai tuorli. In una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino quando non si formerà un composto spumoso e chiaro. Setacciare la farina ed aggiungerla al composto di uova e zucchero. Versare l’olio a filo e mescolare con cura. Successivamente, versare anche l’acqua calda. Aggiungere il succo di limone e la sua buccia grattugiata. Montare a neve gli albumi ed incorporarli al composto. Infine, setacciare il lievito ed inserirlo con gli altri ingredienti. Mescolare energicamente per qualche minuto.

In una tortiera imburrata o ricoperta da carta da forno, versare il composto ed infornare con forno già caldo. Far cuocere per circa 40 minuti a 180°. Una volta cotta la torta si presenterà davvero molto soffice dal gusto delicato di limone. Prima di servire, una spolverata di zucchero a velo per rendere la torta ancora più prelibata.

