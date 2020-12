Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo periodo in cui a volte si vuole assaggiare qualcosa di dolce e che magari si prepari velocemente, non può mancare sulla tavola questo dolce buonissimo. È una torta soffice e profumata semplicissima da preparare. Diamo spazio allora in tavola alla plumcake alla cannella.

I benefici di questo dolce

Bisogna dire che la plumcake come la conosciamo oggi, ha subito diverse trasformazioni nel tempo. Infatti all’origine era una torta nata in Germania a base di prugne. In seguito è passata in Inghilterra e poi in Francia, fino a diffondersi subendo vari cambiamenti.

La nostra versione è a base di cannella, una spezia dalle proprietà salutari. Infatti modula l’assorbimento dello zucchero nel corpo e va bene per chi deve tener a bada gli zuccheri. La cannella è anche un ottimo antibatterico, soprattutto dell’intestino, ed è salutare per il sistema gastrointestinale.

Ingredienti

200 gr di zucchero di canna;

180 gr di yogurt intero;

2 uova;

80 gr di burro;

250 gr di farina 00;

½ cucchiaini lievito per dolci;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

½ cucchiaino di sale.

Preparazione

In una ciotola si setaccia la farina insieme alla cannella. Intanto si fa riscaldare il forno a 180 gradi.

Si mette il burro fuso, le uova, lo zucchero e lo yogurt in un recipiente e si sbattono con l’aiuto di una frusta elettrica per un buon 5 minuti, così da ottenere un impasto cremoso e liscio.

Intanto si era già preparato lo stampo da plumcake da 24 cm, trattato con burro e spruzzo di farina. Nello stampo si versa l’impasto cremoso e si cuoce per 30 minuti in forno. Si copre con un foglio di alluminio da cucina e si continua a cuocere per altri 45 minuti.

Una torta soffice e profumata semplicissima da preparare

Quando la torta è pronta la si sforna e si lascia raffreddare stesso nello stampo per circa 10 minuti. Dopodiché si toglie dallo stampo e si porta a temperatura ambiente.

È un dolce che si può gustare in qualsiasi momento dalla colazione, al pranzo, allo snack. Un dolce soffice che si mangia volentieri.

Se si vuole la versione più speziata della plumcake allora ecco la ricetta del pane speziato, che è un dolce e non un pane, della stessa forma della plumcake.