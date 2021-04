In questo articolo andremo a vedere una torta sfiziosa, semplice e veloce da preparare, perfetta per rendere felici i propri cari. Stiamo parlando della torta ai due cioccolati, un piatto casalingo, genuino e goloso: ottimo per il risveglio come colazione o nel pomeriggio come merenda.

Gli ingredienti necessari per la torta ai due cioccolati

Per una torta da dieci porzioni:

a) 120 gr di farina 0;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 180 gr di burro;

c) 75 gr di cioccolato bianco;

d) 80 gr di cacao amaro;

e) 4 uova;

f) 150 grammi di zucchero semolato;

g) una bustina di lievito per dolci;

h) sale.

E per la guarnizione:

a) 200 gr di cioccolato al latte;

b) 100 ml di panna fresca.

Il procedimento passo per passo

Per prima cosa dovremo far sciogliere completamente il burro a bagnomaria e lasciarlo a raffreddare.

Montiamo poi le uova assieme allo zucchero ed a un pizzico di sale fino ad ottenere un composto soffice e spumoso. Per fare ciò consigliamo l’utilizzo di una frusta elettrica, che renderà il procedimento molto più veloce e meno faticoso.

Aggiungiamo poi la farina setacciata assieme al lievito e al cacao in polvere, amalgamando il tutto per bene fino ad ottenere una crema omogeneo e senza grumi.

Una volta fatto questo dovremo poi imburrare e infarinare una tortiera dal diametro di circa 24 cm. Versiamo al suo interno metà del composto appena preparato e facciamo raffreddare il tutto in congelatore per una decina di minuti.

Tagliamo ora il cioccolato bianco a scaglie e aggiungiamolo sulla base della torta. Copriamo il tutto con il resto del composto e poi reinseriamolo in congelatore per altri 10 minuti.

Passato questo tempo potremo infine infornare la nostra torta in un forno precedentemente riscaldato fino a 220° e, lasciarla c per circa 40 minuti.

A cottura ultimata non resterà che utilizzare il cioccolato al latte, sia sciolto che a pezzi, come decorazione per il nostro buonissimo dolce. Ecco allora che avremo ottenuto una torta sfiziosa, semplice e veloce da preparare, perfetta per rendere felici i propri cari.

Approfondimento

Un goloso dolce al cucchiaio, semplice ed economico per stupire tutti a fine pasto