Se siamo alla ricerca di un dolce leggero dal gusto familiare non dobbiamo cercare oltre. Oggi infatti spiegheremo passo dopo passo come realizzare una torta semplice ispirata alle merendine di quando eravamo bambini e per questo ancora più dolce. Questa gustosa merenda infatti ricorda vividamente i dolcetti della nostra infanzia chiamati Camille. Si trattava di piccoli dolci simili ai plumcake ma a base di carota.

Ingredienti

150 g di farina 00;

50 g di amido di mais;

100 g di farina di mandorle;

1 bustina di lievito per dolci;

250 g di carote;

3 uova;

80 g di olio di semi;

200 g di zucchero a velo;

80 g di succo d’arancia;

la scorza di 1/2 arancia;

1/2 bacca di vaniglia;

1 pizzico di sale.

Una torta semplice ispirata alle merendine di quando eravamo bambini e per questo ancora più dolce

Partiamo dall’ingrediente principale, e cioè dalle carote. Dobbiamo pelarle e tagliarle a tocchetti per poi metterle nel mixer. Tritiamole finemente aggiungendo olio e succo d’arancia senza residui. Continuiamo così sino ad avere una crema liscia senza grumi.

In una ciotola a parte montiamo zucchero a velo, uova, scorza d’arancia e semi di vaniglia. Continuiamo a far lavorare le fruste sino ad ottenere un composto leggero e spumoso. Aggiungiamo al composto la crema di carote e uniamo gradualmente la farina di mandorle setacciata incorporando con cura. Continuiamo con lo stesso metodo aggiungendo l’amido di mais e il lievito. Aggiungiamo un pizzico di sale e amalgamiamo per bene ogni ingrediente.

Adesso prepariamo la teglia che dovrebbe essere di 22 cm di diametro e a cerniera. Possiamo usare burro e farina oppure possiamo utilizzare la carta da forno.

Versiamo il composto creando una superficie uniforme. Se lo desideriamo spolveriamo dello zucchero di canna così da creare una crosticina caramellata durante la cottura.

Facciamo cuocere in forno preriscaldato per 45 minuti a 180 gradi. Se ci rendessimo conto che è la nostra torta non fosse ancora cotta all’interno ma la superficie invece è già bruna al punto giusto, copriamola con un foglio di stagnola. Sforniamo la nostra torta e lasciamola raffreddare qualche minuto prima di servirla.

Per arricchire questa torta possiamo farcirla con una deliziosa composta da realizzare in casa grazie a questa ricetta gustosa per l’inverno che sembrerebbe tenere sotto controllo colesterolo, glicemia e pressione.