Spesso capita di porci la domanda su cosa mangiare o cosa cucinare. Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per suggerire gli stimati Lettori circa le infinite ricette da realizzare.

Mancano veramente pochissimi giorni alla fine dell’estate ma la ricetta che presenteremo a breve sarà azzeccata sia per questi ultimi giorni che per l’autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Recentemente abbiamo consigliato la ricetta di un primo piatto con ingredienti che oltre ad essere buonissimi sono anche salutistici.

Continuando sull’alimentazione, oggi vedremo come fare una torta salata vegetariana strepitosa e leggera facilissima da preparare in meno di mezz’ora.

Ingredienti

Considerando di essere 4 commensali, ciò che ci occorre è:

1 strato di pasta sfoglia;

ricotta;

2 broccoli;

Grana Padano o Parmigiano Reggiano;

mandorle;

peperoncino;

aglio;

olio extra-vergine d’oliva;

sale.

Una torta salata vegetariana strepitosa e leggera facilissima da preparare in meno di mezz’ora

Iniziamo il procedimento occupandoci dei broccoli. Laviamo sotto acqua corrente e tagliamo a ciuffi. Mettiamo una pentola con acqua sul fuoco e portiamo ad ebollizione, saliamo e facciamo bollire i broccoli. Non appena saranno cotti li scoliamo e prendiamo una padella da mettere sul fuoco. Versiamo un filo di olio extra-vergine d’oliva, uno spicchio di aglio e il peperoncino e adagiamo i ciuffi di broccoli. Facciamo saltare in padella per qualche minuto, giusto il tempo di assorbire il peperoncino e l’aglio.

In una ciotola mettiamo i broccoli, la ricotta e il formaggio, con la possibilità di scelta tra il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Ciò nonostante, se si dovessero preferire altri tipi di formaggi e soprattutto se si dovessero abbinare, andrà altrettanto bene. Mescoliamo i 3 ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato.

Su una teglia adagiamo la carta forno e lo strato di pasta sfoglia ben spianata e con la forchetta facciamo dei buchetti. Mettiamo il ripieno per tutto lo strato di pasta sfoglia e ultimiamo spolverando di mandorle la nostra torta salata. Inforniamo a 180° gradi circa per 20 minuti.

Altre versioni

Questa era la versione light e vegetariana di una torta salata. In sostituzione ai broccoli, è possibile aggiungere le zucchine o le melanzane oppure unire tutte le verdure per realizzare una torta di verdure o il plumcake di verdure.

Si possono creare infinite torte salate, sia light che sostanziose. Basta solo fantasia, creatività e divertimento in cucina. Il team di ProiezionidiBorsa augura buon appetito!