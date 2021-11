Mangiare bene è il piacere della vita. E oggi dedicheremo la rubrica di “Cucina” ad una ricetta semplice e veloce, che delizierà il palato di tutti i commensali. Quando andiamo a fare la spesa per preparare piatti straordinari, cerchiamo il risparmio.

Ecco, quindi, come risparmiare sulla spesa in presenza delle offerte del supermercato, e questa ricetta fa risparmiare poiché gli ingredienti hanno tutti un basso costo. Economicità, velocità, facilità e bontà sono le parole chiave della cucina e questa ricetta le rispecchia tutte. Vediamo come preparare, allora, una torta salata mai vista prima gustosa e facilissima da fare con pochi ingredienti spendendo meno di 10 euro.

La torta rovesciata alle cipolle caramellate

Se non abbiamo mai provato una torta alle cipolle, è arrivato il momento di farlo. Oltre ad impiegare poco tempo per la preparazione e per la cottura, l’asso nella manica è la sua bontà. È vero che le cipolle non piacciono a tutti, ma provare non costa nulla. Inoltre, sono rinomate le varie proprietà benefiche delle cipolle.

Ma questa torta non prevede, ovviamente, solo questo ingrediente. Ecco cosa ci serve considerando di essere in 4 persone:

4 cipolle rosse;

1 rotolo di pasta brisée;

40 gr di burro q.b.;

rosmarino q.b.;

salvia q.b.;

2 cucchiai di zucchero di canna;

80 gr di speck a cubetti;

1 bicchiere di vino rosso;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

pepe rosa in grani;

sale.

Come possiamo notare dalla lista, la maggior parte degli ingredienti sono già dentro la nostra cucina e sono a basso costo. Se si cercano su Internet i prezzi dei vari prodotti, si può facilmente vedere come la somma risulti essere bassa a livello di costo totale. Anche se la differenza potrebbe risultare dalla scelta del vino. Adesso vediamo come prepararla.

Una torta salata mai vista prima gustosa e facilissima da fare con pochi ingredienti spendendo meno di 10 euro

Iniziamo pulendo le cipolle, poi tagliamole a fette che andremo a posizionare su un tegame, aggiungendo i cubetti di burro, la salvia, il rosmarino, il sale, il pepe rosa in grani, lo zucchero di canna e il vino rosso. Mettiamo in forno a 200° gradi per 10 minuti.

Dopo, trasferiamo il tutto su una tortiera dal diametro di 26 cm, aggiungendo la carta forno, e togliamo il rosmarino. Aggiungiamo, invece, lo speck a cubetti e una spolverata di parmigiano grattugiato, e copriamo bene con il rotolo di pasta brisée facendo attenzione ai bordi.

Mettiamo nuovamente in forno già caldo a 180° gradi per circa 40 minuti. Una volta terminati, lasciamo raffreddare e trasferiamola rovesciando la tortiera sul piatto. Ecco che la torta rovesciata alle cipolle caramellate è pronta per conquistare tutti.

