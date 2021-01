Non c’è niente di meglio di una fetta di torta per iniziare la giornata e ancora di più se questa è molto semplice da realizzare. Oggi spieghiamo come realizzare una torta originale che conquisterà tutti con la sua morbidezza e dolcezza: stiamo parlando della torta soffice ai cachi, amaretti e cioccolato.

Ingredienti per la torta

170 gr. di farina 00 (150 gr. per la torta e 20 per infarinare lo stampo);

1 bustina di lievito vanigliato;

2 uova medie;

80 gr. di zucchero;

100 gr. di cioccolato fondente;

60 gr. di burro (40 gr. per la torta e 20 per imburrare lo stampo);

100 gr. di amaretti;

400 gr. di polpa di cachi.

Ingredienti per decorare

2 cachi mela;

zucchero a velo.

Preparare la torta

Per preparare questa torta, iniziare accendendo il forno a 180 gradi in modalità statica. Sbriciolare grossolanamente gli amaretti e metterli da parte. Setacciare la farina e il lievito vanigliato in una ciotola. Nel frattempo, far sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con il burro e farlo raffreddare. Ricavare dai cachi la loro polpa e metterla da parte. Rompere le uova e mettere in due recipienti distinti i tuorli e gli albumi. Montare con l’aiuto di uno sbattitore elettrico i tuorli con lo zucchero per qualche minuto: saranno pronti quando saranno gonfi e spumosi. Aggiungere ai tuorli il cioccolato fuso continuando a montare il composto. Unire la polpa di cachi e, quando saranno ben amalgamati, unire la farina e il lievito setacciati sempre usando le fruste. A questo punto, montare gli albumi a neve ed unirli al composto delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto usando una spatola. Imburrare ed infarinare la teglia con cerniera. Tagliare a fettine i cachi mela e poggiarli sulla torta per decorarla.

Infornare e far cuocere il dolce per circa 40 minuti e sfornarlo: si consiglia di fare prima la prova dello stecchino per verificarne la cottura.

Questa è una torta originale che conquisterà tutti con la sua morbidezza e dolcezza: non appena si sarà raffreddata, toglierla dalla teglia e decorarla con dello zucchero a velo.

