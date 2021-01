Cosa c’è di meglio di una torta in tazza light al cacao pronta in pochi minuti? Oltre a richiedere pochissimo tempo per essere preparata, permette di sporcare meno stoviglie possibili: serviranno solamente una scodella, una frusta a mano, una tazza e un microonde. Serve, tuttavia, che la tazza sia resistente al calore, onde evitare che si rompano quando immesse all’interno del microonde acceso. Questa è una versione ipocalorica della mug cake al cioccolato, nonché un’alternativa alla torta in tazza alle mele e cannella proposta in precedenza.

Ingredienti

4 cucchiai di farina 00;

2 cucchiai di zucchero;

4 cucchiai di latte;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

un cucchiaino di lievito;

2 cucchiai di olio di girasole;

zucchero a velo q.b. (facoltativo)

Procedimento

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Imburrare la tazza e metterla da parte. Servirà più tardi. Quindi, setacciare con cura la farina e incorporarla al lievito all’interno di una ciotola. Aggiungere il lievito, lo zucchero, il cacao amaro e mescolare velocemente. Versare a filo il latte e l’olio di girasole. Quindi, mescolare con una frusta a mano fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Versarlo all’interno della tazza, fino a riempirne metà. Quindi, mettere la tazza in microonde e far cuocere il tortino a 850 W per un minuto. Trascorso questo lasso di tempo, tirare la tazza fuori dal microonde e farla raffreddare. Spolverarla con lo zucchero a velo, con dei biscotti secchi sbriciolati, della granella di nocciola oppure con della frutta candita.

La cottura può essere prolungata di qualche secondo per ottenere un dolce più asciutto. L’importante è non far trascorrere troppo tempo, onde evitare che il dolce si asciughi troppo. Per verificare che la torta in tazza light al cacao sia pronta, fare la prova dello stuzzicadenti. Consiste nell’inserirne uno all’interno del dolce ed estrarlo subito. Se è asciutto, allora la torta è pronta. Per la buona riuscita della ricetta è molto importante setacciare accuratamente la farina, onde evitare la formazione di grumi.