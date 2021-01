Creare una torta dallo straordinario effetto è molto facile se si sta pensando ad una deliziosa sacher, molto adatta da proporre a San Valentino. La versione qui proposta è completamente fatta di cioccolato bianco, farcito da confettura di ciliegie, fragole o altro e racchiusa in un involucro di irresistibile glassa bianca.

Un dessert coi fiocchi, per festeggiare il San Valentino, magari approfittando di qualche dritta per il regalo perfetto sfruttando il periodo dei saldi.

Ingredienti per il Pan di Spagna

100 g di farina di mandorle

150 g di farina

130 g di zucchero

7 uova

35 g di burro

un pizzico di sale fino

un cucchiaino di miele

aroma alla mandorle

Altri ingredienti

confettura (di ciliegie o lamponi o fragole)

500 g di cioccolato bianco

300 ml panna fresca liquida

4 g di gelatina in fogli

40 g di miele

Una torta di straordinario effetto da proporre a San Valentino

Preparazione

Iniziare a preparare il Pan di Spagna, montando le uova in un recipiente con un pizzico di sale, aggiungere lo zucchero ed infine un cucchiaino di miele. Amalgamare il composto con l’aiuto di fruste elettriche o di una planetaria e successivamente riscaldare a bagnomaria su fuoco moderato per qualche minuto.

Il composto dovrà leggermente riscaldarsi, non dovrà assolutamente bollire. Dopo questa procedura, continuare a montare il composto per circa 15 minuti con le fruste, aggiungere l’aroma di mandorle fino ad ottenere un buon composto spumoso e vellutato.

Pian piano aggiungere la farina, anche quella di mandorle, facendo attenzione a non formare grumi ed infine un po’ alla volta, aggiungere il burro leggermente fuso.

Infine versare l’impasto in una tortiera ben imburrata e infarinata e infornate per circa 30 minuti a 180°C e controllare la cottura con uno stuzzicadenti. Quando il Pan di Spagna sarà pronto, sfornare e lasciar raffreddare.

Preparazione della glassa

Nel frattempo passare alla preparazione della glassa di copertura. Mettere in ammollo in acqua a temperatura ambiente, i fogli di gelatina per circa 1o minuti e scaldare la panna con il miele senza far bollire. Versare il composto appena ottenuto in una ciotola con il cioccolato a pezzetti e i fogli di colla di pesce strizzati dall’acqua.

Mescolare velocemente fino al completo scioglimento del cioccolato e della colla di pesce e se dovesse occorrere frullare il composto e filtrarlo con un colino a maglia stretta. Coprire la glassa ottenuta con una pellicola a contatto e lasciarla raffreddare in frigorifero.

Assemblare la sacher prendendo il Pan di Spagna, tagliare in 3 dischi uguali e farcire ogni strato con la confettura preferita. Spennellare tutta superficie della torta con uno strato sottilissimo di marmellata, fatta riscaldare a bagnomaria per facilitare l’applicazione, e lasciar assestare in frigorifero per 15 minuti.

Infine prendere il dolce dal frigorifero e rivestirlo di glassa al cioccolato e riporre in frigo per circa 20 minuti e ripete il passaggio per una seconda volta.