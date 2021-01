Questa è una torta da realizzare con due ingredienti assolutamente semplici ma con un potenziale di bontà enorme. Una ricetta antica e della più genuina tradizione contadina italiana. Diamo spazio allora ad una torta della nonna strabiliante per la sua bontà e la spesa economicissima.

Gli ingredienti di base di questa ricetta fanno parte della cultura contadina del Nord Ovest d’Italia. È una ricetta di diversi anni fa quando la vita non era ancora florida e si cercava di far bene le cose senza sprecare nulla.

I due ingredienti che si utilizzano in questa torta riflettono bene questa filosofia di vita: sono il pane e la frutta, o come si diceva allora in italiano “le frutta”. Due elementi semplici quasi sempre a disposizione di chi abitava le campagne.

Ingredienti della Torta di pane e frutta

100 gr di pane raffermo;

latte q.b.;

1 cucchiaio di farina;

2 cucchiai di zucchero;

1 uovo;

buccia grattugiata di ½ limone;

frutta di stagione: mele, pere;

noci e mandorle tritate;

burro q.b.;

pangrattato q.b.

Preparazione

In una ciotola capiente si ammorbidisce il pane raffermo con il latte nella quantità che serve senza eccedere e si lavora con un cucchiaio in legno.

Di seguito si aggiungono un cucchiaio colmo di farina bianca, 2 cucchiai di zucchero e un uovo intero, con la buccia grattugiata di metà limone.

Si tagliano a fette sottilissime tutta la frutta di stagione versandola nella ciotola. Unire inoltre le noci e le mandorle tritate e mescolare bene.

Una torta della nonna strabiliante per la sua bontà e la spesa economicissima

Dopo di ciò si prepara una tortiera imburrandola e coprendola di pan grattato. Battere la tortiera per eliminare il pan grattato in eccesso.

Successivamente versare il composto nella tortiera e cercare di pareggiare il livello con la lama di un coltello. Pronta per la cottura, si mette in forno ben caldo per circa mezz’ora. Una torta veramente deliziosa e molto economica. Ecco, invece, un piatto che riscalda della tradizione piemontese.