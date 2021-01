Mai pensato di realizzare una torta con lo zafferano? Ebbene, questa sera si viaggia con la fantasia e si crea un dolce che risulterà un vero e proprio asso nella manica, talmente semplice e veloce che non se ne potrà più fare a meno. La Redazione, sempre attenta alla salute e alle tasche degli italiani, ha scovato una ricetta, assolutamente da provare, della torta alle mandorle e zafferano per un successo assicurato sin dal primo morso. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 80 g di farina tipo 00;

b) 4 uova;

c) 100 g di farina di mandorle;

d) 80 g di fecola di patate;

e) 170 g di zucchero semolato;

f) 170 g di burro morbido;

g) 2 bustine di zafferano;

h) 1 bustina di lievito per dolci;

i) 1 pizzico di sale.

Una torta alta, soffice e semplicissima per stupire gli ospiti grazie a questo ingrediente davvero speciale. Procedimento

L’aggiunta dello zafferano renderà particolare e decisamente unica la torta che, in pochi minuti, potrà essere portata in tavola ed addentata da tutta la famiglia. Dunque, non bisogna avere timore di rovinare il gusto del dolce con questo ingrediente.

Il procedimento è facilissimo. Innanzitutto, inserire in un mixer lo zucchero. Frullarlo fino a renderlo praticamente a velo. A questo punto, aggiungere la farina di mandorle. In mancanza della farina, basterà tritare le mandorle intere nel mixer insieme allo zucchero. Successivamente, in una ciotola inserire le uova e lo zafferano e mescolare con cura. Una volta miscelati i due ingredienti, unirli allo zucchero e alla farina di mandorle e sempre frullando aggiungere anche il burro tagliato a pezzetti, la farina tipo 00 e la fecola di patate.

Infine, unire il lievito e mescolare per un altro paio di minuti. Ed ecco che l’impasto è pronto.

Prendere una tortiera e ricoprirla da carta da forno, poi versare il composto al suo interno e livellarlo con un cucchiaio.

A questo punto non resta che cuocere la torta. A forno freddo e quindi non preriscaldato far cuocere la torta per circa 35 minuti alla temperatura di 180° C.

