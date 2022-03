La torta alle pere della nonna è sempre imbattibile. Se però desideriamo provare qualcosa di nuovo con il minimo sforzo, sfruttiamo la croccantezza della pasta sfoglia pronta. Quando la combiniamo alla succosità della pera condita con zucchero e spezie, il risultato ci lascerà di stucco. Soprattutto perché basteranno pochi minuti per realizzare questo gustoso piatto dell’ultimo minuto.

Ingredienti

2 pere grandi;

1 barretta di cioccolato al latte;

1 rotolo di pasta sfoglia;

30 g di zucchero;

100 g di nocciole;

1 uovo;

1/2 limone;

cannella.

Una torta alle pere diversa dal solito e pronta in pochi minuti usando 1 rotolo di pasta sfoglia

Cominciamo lavando e sbucciando le pere. Poi, posizioniamole di lato e tagliamole a fette con un coltello. Queste dovranno avere lo spessore di circa 2 cm. A questo punto, per creare la caratteristica forma a ciambella, usiamo un coppapasta e rimuoviamo la parte centrale della fetta di pera. Trasferiamo le fette in una ciotola e condiamo il tutto con zucchero, limone e cannella. In questo modo, potremo contrastare una eventuale leggera acidità della pera e abbinarla a una delle spezie che meglio si combina con questo frutto. Oltretutto, farebbe anche bene alla salute, dal momento che potrebbe essere un valido alleato contro iperglicemia e ipertensione. Il limone invece impedisce alla pera di annerirsi a contatto con l’aria.

Accendiamo il forno portandolo a 180 ° in modalità statica. Srotoliamo poi la pasta sfoglia (meglio se rettangolare). Infatti, con l’aiuto di un coltello, dovremo ritagliare delle strisce larghe circa 5 cm. Queste rappresentano la copertura delle nostre “ciambelle” di pera.

Prendiamo una fetta e attorcigliamole attorno le strisce di pasta sfoglia facendole passare attraverso il buco. Continuiamo così fino a ricoprire completamente la pera.

In una ciotola a parte sbattiamo l’uovo per poi spennellarlo sulla superficie delle nostre ciambelle. Inforniamo e lasciamole cuocere per 20 minuti.

Concludiamo l’opera

Nel frattempo, sciogliamo il cioccolato a bagnomaria e sminuzziamo grossolanamente le nocciole. Quando le nostre ciambelle di pera saranno pronte, non dovremo fare altro che immergerne un lato nel cioccolato fuso. Poi, quando è ancora caldo, spargiamoci sopra la granella di nocciole.

In realtà, in questa fase abbiamo molta libertà di interpretazione. Infatti, per realizzare una torta alle pere diversa dal solito, possiamo ricorrere anche al cioccolato fondente o a quello bianco. Poi, potremmo concludere l’opera con dell’uva passa o del cocco grattugiato.