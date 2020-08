Una tisana ai semi di cumino può favorire il dimagrimento. Il cumino è una spezia molto diffusa prevalentemente nei Paesi arabi e in India, ma si utilizza anche in Messico e in Europa. Era conosciuta e apprezzata già nell’antica Grecia e nell’antica Roma, ma il suo uso andò perdendosi a partire dal Medioevo.

Vale sicuramente la pena di scoprire questo ingrediente, sia per il suo sapore che per le sue proprietà. Sicuramente non dispiacerà sapere che una tisana ai semi di cumino può favorire il dimagrimento, coadiuvando il metabolismo e la digestione.

In cucina si utilizzano i semi, interi o macinati

I semi interi o macinati hanno un aroma molto intenso e riconoscibile, che ben si combina ai legumi.

Questa è un’accoppiata vincente: aggiungere i semi di cumino alla cottura dei legumi li renderà più digeribili, oltre che più gustosi. Abbiamo parlato di questo ed altri metodi per facilitare la digestione dei legumi in un precedente articolo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I semi di cumino sono abbinati anche a verdure, carni e prodotti da forno. Si sposano deliziosamente all’avocado in una delle più apprezzate varianti del famoso guacamole.

Possono aromatizzare sottaceti, formaggi, soffritti e tanto altro.

Le preziose qualità dei semi di cumino

I semi di cumino hanno un alto contenuto di minerali, quali ferro, calcio, fosforo, magnesio, potassio, rame e zinco. Apportano inoltre sostanze antiossidanti, come le vitamine A, C ed E. La concentrazione di minerali, specialmente il ferro, e le vitamine del gruppo B, rendono i semi di cumino in grado di accelerare il metabolismo. Fin dall’antichità al cumino sono riconosciuti effetti benefici sulla digestione e sulla prevenzione di gas intestinali. Oggi le ricerche confermano queste capacità.

I semi di cumino stimolano la secrezione di enzimi pancreatici, che servono ad assimilare i nutrienti e digerire, evitando meteorismo, gonfiore e dolori addominali.

Un infuso particolare

Oltre all’uso di questa spezia per insaporire i piatti, se stai cercando di mantenere la linea potrebbe interessarti la seguente ricetta per un semplice infuso. Una tisana ai semi di cumino può favorire il dimagrimento, specialmente se bevuta dopo i pasti.

È sufficiente usare un cucchiaio di semi crudi in una tazza di acqua bollente.

Lascia in infusione per circa quindici minuti e filtrala prima di bere.

Puoi aggiungere un po’ di miele, limone o zenzero a piacimento.

Come sempre, raccomandiamo il preventivo consulto medico in caso si stia seguendo una terapia farmacologica, ad esempio con anticoagulanti, antidiabetici e terapie ormonali.

La tisana ai semi di cumino potrebbe essere sconsigliata per chi soffre di malattie epatiche, o per le donne in gravidanza.