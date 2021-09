Un modo semplice e veloce per organizzare una cena o un aperitivo con i fiocchi è buttarsi nella preparazione del cosiddetto “finger food”. Questo infatti, oltre ad essere facile da portare in tavola, ha un impatto visivo particolarmente gradevole. Via libera dunque agli spiedini, alle salse fatte in casa e alle frittatine. Ma se proprio si vuole lasciare il segno ecco una ricetta spaziale e adatta a tutti. In questo caso come le ciliegie “una tira l’altra”, queste irresistibili polpette di zucchine sono leggere, gustose e con pochi ingredienti.

La brevissima lista ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

zucchine quanto basta;

farina di ceci quanto basta;

olio quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

altre spezie di proprio gradimento (facoltative e a scelta del cuoco).

Una tira l’altra, queste irresistibili polpette di zucchine sono leggere, gustose e con pochi ingredienti

Per preparare queste deliziose polpette ci vuole veramente poco tempo e poco sforzo. Prima di tutto basta prendere le zucchine che rimangono in frigorifero e sciacquarle sotto l’acqua corrente. Una volta fatto, basta rimuovere le poche parti di scarto che ci sono. A questo punto basta munirsi di una grattugia, di un contenitore ampio, di un colino, di un piatto e di un canovaccio da cucina pulito.

Grattugiare tutte le zucchine e adagiarle sopra al telo. Posizionare quest’ultimo su un colino che a sua volta andrà messo sopra ad un piatto. Mettere del sale nelle zucchine grattugiate e mescolare con le mani. Aspettare qualche minuto in modo che gli ortaggi spurghino il liquido in eccesso. Una volta passati cinque minuti, strizzarli per bene mantenendoli nel telo. Il movimento meccanico toglierà gli ultimi residui di acqua. Mettere le verdure in un contenitore ampio e aggiungere man mano la farina di ceci. Questa oltre a rendere la preparazione adatta ai vegani, rende il gusto molto simile a quello dei falafel.

Man mano che la inseriremo le nostre dita decideranno qual è la giusta consistenza per creare delle polpette. Una volta ottenuta, inserire nell’impasto gli aromi. Oltre al sale possiamo anche optare per altre spezie. Noi consigliamo il cumino, ma ci si può veramente sbizzarrire. Continuare ad impastare e formare con le mani delle palline rotonde. Inserirle in una padella fredda facendo attenzione a separarle bene. Mettere poi il tutto sul fuoco inserendo un filo di olio. Se si vuole utilizzare il migliore è consigliabile usare quello di semi. Infatti in pochi lo comprano ma questo è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza. Saltarle poi leggermente a fiamma viva fino a formare una deliziosa crosticina. Servire in tavola belle calde.

Approfondimento

Riutilizzare il pane duro e raffermo è semplice grazie a questa ricetta facile e fantasiosa