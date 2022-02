Spesso e volentieri molti di noi avrebbero necessità di sfruttare qualche idea comoda, sana e veloce per portare qualcosa in tavola senza troppo impegno. Oggi abbiamo una soluzione ideale che sfrutta delle verdure invernali facilmente reperibili e che è molto semplice da preparare. Ecco dunque una ricetta per delle polpette semplici e adatte anche ai vegetariani: in questo caso letteralmente una tira l’altra. Infatti queste deliziose frittelle di verdure sono una goduria per la bocca, ma sono anche indicate per la dieta. Vediamo insieme come possiamo cucinarle a regola d’arte.

Gli ingredienti necessari:

500 grammi di cavolfiore;

olio extravergine di oliva q. b.;

1 carota;

pepe nero q. b.;

curcuma q. b.;

2 uova;

farina, preferibilmente di farro;

sale q. b.

Una tira l’altra, queste deliziose frittelle di verdure di stagione sono una goduria per la bocca e perfette per la dieta

La prima cosa necessaria da fare è lavare e mondare il cavolfiore, togliendo via le parti di scarto. Separare dunque grossolanamente le cimette e poi inserirle all’interno di un mixer. Frullarle fino a quando la grana non sarà diventata molto fine. Versarla in una ciotola e aggiungere due uova dopo averle sgusciate. Pelare la carota e poi con l’aiuto di una mandolina ridurla a striscioline per ottenere un effetto alla julienne. Aggiungiamole alla ciotola e amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo poi anche la farina di farro in modo da rassodare il composto.

Passiamo al condimento, salando e pepando a piacere. Per insaporire ulteriormente, si possono aggiungere delle le spezie a proprio piacimento. Noi abbiamo scelto la curcuma che, oltre ad essere ottima per la salute, conferirà un colore dorato alla preparazione. Mescolare nuovamente e poi mettere della carta da forno sulla teglia. Con l’aiuto di due cucchiai formare delle palline di dimensione simile e disporle in maniera equidistante sulla superficie. Versare su ognuna di esse dell’olio. Mettere poi il tutto in forno a 180 gradi per 20 minuti impostandolo sulla modalità ventilata.

Questa versione light utilizza un tipo di cottura che richiede meno grassi, ma se si preferisce, nulla vieta di friggerle. Se si optasse per questa via, consigliamo di usare l’olio di arachidi, che è il più adatto per questo genere di procedura. Se invece avessimo altri ingredienti in casa, suggeriamo una valida alternativa: ecco delle buonissime frittelline autunnali a base di zucca.

