Ci sono alcuni posti che potrebbero davvero farci innamorare. I luoghi che il nostro Paese ci offre, infatti, sono seriamente belli e da togliere il fiato. Si tratta di aree che forse non tutti conoscono e che, magari, sono anche nuove. Proprio come quella che vogliamo presentare oggi. La meraviglia di cui stiamo trattando, infatti, è stata appena portata alla luce e sicuramente non lascerà indifferenti coloro che amano il paesaggio e la modernità. Vediamo quindi esattamente di che cosa stiamo parlando.

Una terrazza sospesa e una vista mozzafiato ci faranno correre subito in questo luogo italiano

La terrazza di cui parliamo si trova a Peccioli, nella provincia di Pisa, in Toscana. E si affaccia proprio dal Palazzo senza Tempo, una struttura che ha ritrovato la luce pochi giorni fa e che non potrà non farci innamorare. L’edificio ha una datazione davvero antica e, già nel 1400, si hanno sue notizie. Appartenuto prima alla famiglia Salviati, poi a quella degli Ameni e successivamente ai Berte, il posto ha davvero lasciato il suo segno nella storia. E adesso è stato nuovamente inaugurato, riprendendo uno splendore che, come dice il suo nome, è davvero senza tempo.

Ecco come apprezzare al massimo questo luogo meraviglioso e lasciarsi travolgere dalla bellezza del paesaggio circostante

Il Palazzo ospita mostre e opere d’arte. Ma non è tutto. Infatti, ciò che potremo ammirare, soprattutto, sarà il paesaggio intorno. Salendo sulla modernissima terrazza attaccata all’edificio, avremo la possibilità di vedersi stagliare davanti a noi un verde unico e un cielo azzurro che lascerà a bocca aperta. Dunque, tutto ciò che dobbiamo fare, è andare in Toscana e cercare questa meraviglia. Perché ora sappiamo che una terrazza sospesa e una vista mozzafiato ci faranno correre subito in questo luogo italiano!

