Sotto le feste una teglia di finocchi in umido è la grande idea per un contorno elegante. Perché si tratta di una ricetta grazie alla quale il gusto del finocchio viene esaltato dalla scelta oculata degli ingredienti che, tra l’altro, sono di facile reperibilità e, cosa che di certo non guasta, sono pure a basso costo.

Partendo da un chilo di finocchi a disposizione, per prepararli in umido servono due carote, 100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, uno scalogno, un bicchiere di vino bianco. Nonché 200 grammi di passata di pomodoro, l’olio extravergine di oliva e sale e pepe giusto quanto basta.

Per la preparazione si parte dal condimento a base di verdure per i finocchi. Ovverosia dalle carote lavate e tagliate a dadini da far appassire in padella con olio extravergine di oliva insieme allo scalogno che è stato tritato finemente.

Nel frattempo, si possono lavare, pulire e tagliare i finocchi a spicchi al fine di aggiungerli al soffritto. Sfumare a fiamma media con il bicchiere di vino, e poi aggiungere la passata di pomodoro. Amalgamare e continuare a cuocere fino a quando i finocchi si saranno inteneriti ma, nello stesso tempo, saranno ancora croccanti. Aggiustare con il sale e con il pepe e spegnere la fiamma.

I finocchi un umido ora si possono mettere in una pirofila da forno spolverando con il formaggio parmigiano reggiano. E cuocere nel forno statico sotto il grill per massimo cinque minuti al fine di ottenere la gratinatura. Il contorno gratinato di finocchi in umido è ora pronto da servire a tavola.

Per chi invece preferisce gratinare i finocchi in padella, anziché mangiarli in umido al forno, basterà cuocerli in padella senza aggiungere la passata di pomodoro. In tal caso, infatti, al posto della passata servirà abbondante pangrattato.