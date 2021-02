Durante il periodo primaverile ed estivo è sempre piacevole poter gustare un buon piatto di pasta con le vongole. Non sempre però risulta semplice trovarne di buone al mercato, e inoltre i tempi di spurgo non sono mica brevi. Non sarebbe bello però averle già lavate e spurgate in ogni momento in cui ne abbiamo voglia? Per fare ciò la miglior soluzione è sicuramente congelarle crude, una tecnica semplice ed efficace per conservare al meglio questo fantastico alimento.

La prima conservazione

Le vongole sono dei deliziosi molluschi che vengono utilizzati come ingrediente principale in tantissime ricette per primi piatti o cucinate anche da sole. Se prese appena pescate il primo metodo di conservazione sarà quello di avvolgerle subito in uno strofinaccio umido. Tenerle chiuse con lo strofinaccio, ben attaccate fra di loro, impedirà infatti alle vongole di aprirsi e quindi perdere preziosa acqua. Una volta fatto questo potranno resistere al massimo fino ad un giorno all’interno del frigorifero, dopo di che, dovranno necessariamente essere cucinate.

La tecnica perfetta per conservare le vongole

Esiste però, soprattutto in caso se ne sia acquistato in grande quantità, una tecnica semplice ed efficace per conservare al meglio questo fantastico alimento. Il procedimento è estremamente semplice, ma proprio per questo risulterà un trucco utile e alla portata di tutti. Basterà lavare le vongole in una bacinella sotto acqua corrente fino a che non vedremo che hanno perso tutta la sabbia e le impurità. Una volta fatto questo trasferirle in una pentola capiente e lasciarle a cuocere per una decina o una quindicina di minuti circa. Una volta che le vongole si saranno aperte, il passo successivo sarà sgusciarle e riporle in un contenitore con la chiusura ermetica.

Riempire il contenitore con l’acqua di cottura rimasta e metterlo nel congelatore. Ecco allora che avremo ottenuto le nostre vongole già cotte, pulite e sgusciate, pronte ad essere scongelate in pentola e mangiate in cinque minuti.

Approfondimento

