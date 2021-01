Molte donne da una decina di anni a questa parte hanno deciso di affidarsi al PMU, sigla che significa permanent make-up. In questo modo ogni giorno si può risultare curate e impeccabili senza bisogno di spendere ore a prepararsi davanti allo specchio.

Ma come funzionano questi trattamenti? Sono sicuri? Oggi cerchiamo di fare chiarezza, parlando di una tecnica per avere le sopracciglia perfette, i pro e i contro della dermopigmentazione. Scopriamo di cosa si tratta e se fa a caso nostro.

I pro

Questa tecnica tramite gli aghi può modificare la forma di sopracciglia e labbra, rendendo in complesso la faccia molto più armonica. Questo beneficio è visibile dalla prima seduta e, se mantenuto con cura, può arrivare a durare tutta la vita. In questo modo truccarsi tutti i giorni non sarà più necessario.

I contro

Il contro sicuramente è la difficoltà a trovare un’operatrice adatta a svolgere questo tipo di lavoro che, se fatto male, può rovinare l’estetica del viso. Sicuramente anche se succedesse l’operazione può essere modificata da una mano più esperta o, comunque, rimossa in parte con il laser. Uscire di casa prima di risolvere il problema, però, può provocare gravi insicurezze.

Il secondo contro è il costo. Una seduta può arrivare a costare fino a 700 euro e può esserci la necessità di effettuare dei ritocchi nel tempo che oscillano fra i 150 e i 300 euro.

Oggi abbiamo parlato di una tecnica per avere le sopracciglia perfette, i pro e i contro della dermopigmentazione.