La serata non può concludersi senza un piccolo peccato di gola. E come resistere alla bontà del cioccolato? Ecco una ricetta di torta al cacao da provare assolutamente. Dal retrogusto decisamente autunnale, la versione di torta che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori è davvero semplice e gustosa. Una ricetta “rubacchiata” dalla nonna che per renderla speciale aggiunge il suo ingrediente segreto: il mandarino.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova;

1 yogurt bianco;

250 g di farina tipo 00;

100 ml di acqua;

100 g di cioccolato fondente;

120 g di burro;

sale q.b.;

200 g di zucchero;

20 g di cacao amaro in polvere;

12 g di lievito per dolci;

5 g di bicarbonato;

100 ml di succo di mandarini;

vanillina;

mandarini q.b.

Una sublime torta al cacao con l’ingrediente segreto suggerito dalla nonna. Procedimento

Realizzare una torta al cacao buona da leccarsi i baffi non è così difficile. In un pentolino, versare l’acqua, il cioccolato, il burro tagliato a pezzi e un pizzico di sale. Mescolare con cura per qualche minuto, a fiamma bassa. Poco prima di portare a bollore, spegnere e lasciar raffreddare.

Successivamente, in una ciotola inserire la farina setacciata, il cacao e lo zucchero. Con un cucchiaio mescolare e aggiungere il lievito e il bicarbonato. A questo punto, aggiungere la miscela di cioccolato.

Dopo qualche minuto, sempre mescolando, versare lo yogurt, le uova, il succo di mandarini e la bustina di vanillina. Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine, prendere una tortiera imburrata o rivestita da carta da forno, versare il composto e livellare con un cucchiaio. Successivamente, cuocere alla temperatura di 180° per circa 40-45 minuti.

Una volta cotta la torta al cacao e ai mandarini sarà pronta per essere assaporata. Prima di servire, decorare a piacimento con gli spicchi di mandarino.

