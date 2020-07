In questo articolo andiamo a sviluppare una strategia vincente per guadagnare con un titolo azionario sottovalutato del 20% seguendo le indicazioni del nostro Ufficio Studi.

Il titolo azionario in questione è Tamburi Investment Partners che secondo gli analisti è da comprare subito, giudizio Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Sottovalutazione che è confermata anche da un PE e da un PB inferiori al settore di riferimento.

Ci sono, quindi, i presupposti per un rialzo, ma bisogna essere cauti. Secondo l’analisi tecnica, infatti, non ci sono ancora le condizioni per entrare al rialzo sul titolo.

Una strategia vincente per guadagnare con un titolo azionario sottovalutato del 20%. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 24 luglio a 5,74€ in ribasso dello 1,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La chiusura del 24 luglio potrebbe avere conseguenze molto negative sul titolo se non immediatamente recuperata. Come si vede dal grafico, infatti, è stato rotto al ribasso il supporto in area 5,75€ e il prossimo obiettivo si trova in area 5,52€ (II° obiettivo di prezzo).

In questo momento, quindi, non è consigliabile entrare sul titolo. Bisogna o aspettare il recupero di area 5,75€ oppure attendere il raggiungimento di area 5,52€.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da molte settimane le quotazioni stanno premendo sul supporto in area 5,678€. Acquistare in prossimità di questo livello potrebbe essere un’ottima opportunità purché si metta lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,678€. Un’altra possibilità, più prudenziale, è quella di attendere la rottura in chiusura di settimana di area 6,384€ per puntare al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 8,218€. La massima estensione del rialzo si trova in area 10,062€.

Da notare che il rialzo in corso è supportato da un segnale di BottomHunter.

Time frame mensile

Per il lungo periodo la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, da cinque mesi le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 5,485€-6,415€. Solo una chiusura mensile esterna a uno di questi due valori potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Per investimenti di lungo periodo, quindi, attendere un chiarimento in tal senso.

