Ormai le feste sono finite, con l’eccezione del ponte dell’Epifania. Questo è quindi il periodo giusto per mettere da parte dolciumi e cibi ipercalorici e orientarsi, invece, verso piatti più sani e che permettono di far riprendere correttamente il nostro metabolismo.

Oggi, quindi, consigliamo una ricetta interamente vegetale, che contiene degli ingredienti che potrebbero fare bene alla salute. Si tratta, inoltre, di una preparazione semplice e con ingredienti facili da reperire. Ecco, dunque, come realizzare una straordinaria ricetta chi ci aiuta a pulire l’organismo dopo i cenoni di Natale e Capodanno.

Ingredienti

Proviamo a cucinare un piatto di cavolo saltato con pere. Questi sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

1 cucchiaio di olio vegetale;

1 cipolla rossa grande, tagliata a fette;

un pezzetto di zenzero fresco, tritato finemente;

1 cavolo verza tritato;

2 pere tagliate a fettine;

3 cucchiai di aceto;

succo di un’arancia e un cucchiaino della sua scorza grattugiato;

semi di sesamo.

Ci sono diversi ingredienti, ma tutti semplici da reperire. In particolare, segnaliamo il cavolo rosso, che secondo gli esperti potrebbe avere effetti positivi sull’organismo. Il cavolo verza, infatti, conterrebbe una buona quantità di vitamine del gruppo B, che garantirebbero il buon funzionamento del metabolismo. Si tratterebbe, quindi, di un buon piatto per far riprendere il metabolismo in maniera corretta dopo le abbuffate delle feste.

Il cavolo verza avrebbe poi altri benefici, tra cui un certo potere antiossidante dovuto al contenuto di sostanze che inibiscono l’azione dei radicali liberi sull’organismo. Sarebbe, inoltre, una buona fonte di minerali come fosforo, calcio, e potassio.

Una straordinaria ricetta chi ci aiuta a pulire l’organismo dopo i cenoni di Natale e Capodanno

Iniziamo ora la nostra preparazione. Scaldiamo l’olio in una grande padella a fuoco alto. Aggiungiamo la cipolla e lo zenzero e soffriggiamo per 1 o 2 minuti e comunque finché la cipolla si è ammorbidita e lo zenzero inizia a dorare. Aggiungiamo ora il cavolo rosso e un pizzico di sale, poi continuiamo a cuocere, girando il cavolo regolarmente, per circa 3-4 minuti fino a quando si sarà ammorbidito.

Portiamo il fuoco a medio, poi aggiungiamo il resto degli ingredienti tranne i semi di sesamo. Continuiamo a cuocere per altri 4 o 5 minuti circa. Regoliamo di sale ed eventualmente di aceto.

Al momento dell’impiattamento, infine, aggiungiamo i semi di sesamo per servire. Il nostro piatto è pronto.

