Una straordinaria pianta aromatica per profumare e valorizzare anche i terreni più poveri e rocciosi

L’issopo è una pianta un medicinale mediterranea sempre presente nei nostri territori. Stiamo parlando di una specie estremamente versatile e adattabile, molto semplice da coltivare. Una bellissima pianta profumata che potremmo crescere nel nostro orto con estrema facilità, capace di vivere rigogliosa anche nei terreni più ostili.

In questo articolo vedremo quindi perché l’issopo è una straordinaria pianta aromatica perfetta per profumare e valorizzare anche i terreni più poveri e rocciosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Dove e come piantare l’issopo

L’hyssopus officinalis è una pianta autoctona della nostra penisola e quindi capace di adattarsi alle più diverse condizioni. Dal punto di vista del suolo non è particolarmente esigente, anche se predilige i terreni calcarei. Allo stesso modo non richiede neppure specifiche esigenze climatiche: questa eccezionale pianta resiste facilmente anche alle più basse temperature, caratteristica che la rende facile da coltivare anche per chi è alle prime armi.

Per poter piantare l’issopo, i metodi sono diversi: possiamo seminarle in semenzaio fin nei primi giorni di primavera; oppure possiamo propagarla con le talee, ottenendo esemplari geneticamente identici; infine, di sicuro il metodo più semplice, possiamo sempre acquistarla da un vivaio.

Le proprietà officinali di questa straordinaria pianta

Proprio grazie alla sua straordinaria resistenza, questa pianta è ottima per valorizzare quei terreni poveri e sassosi tendenti alla siccità. Nei quali altrimenti sarebbe difficile crescere dei fiori tanto belli e profumati come l’issopo. In più questo fiore non è soltanto estremamente bello e profumato ma ha anche la capacità di attrarre api e altri insetti utili. Motivo per cui vale certamente la pena di piantare questo fiore nel nostro giardino.

Allo stesso modo la pianta di issopo possiede proprietà officinali grazie al suo prezioso contenuto di oli essenziali, tannini e flavonoidi. Tutte sostanze positive per il nostro organismo, che possono essere utilizzate nella fisioterapia.

Ecco allora perché dovremmo tutti piantare l’issopo, una straordinaria pianta aromatica ottima per profumare e valorizzare anche i terreni più poveri e rocciosi.

Approfondimento

Sono questi gli ultimi giorni utili per piantare questa incredibile pianta nell’orto