Da sempre, tecnologia e medicina lavorano insieme per migliorare le nostre vite. Ora, a Torino, un’azienda sanitaria introduce una novità eccezionale. È la prima a tentare qualcosa di simile nella regione.

Tra storia e innovazione

L’Ospedale Mauriziano di Torino ha una storia antica: re Umberto I in persona lo inaugurò nell’ormai lontano 1885. Il nome Mauriziano deriva da un ordine cavalleresco molto antico: l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro . Un’eredità importante, dunque, storica. Ma la Storia con la s maiuscola non la si fa guardando solo al passato.

Una straordinaria innovazione tecnologica ha rivoluzionato questo ospedale italiano

Un farmacista robot. Sembra il brutto titolo di un film di fantascienza, e invece si tratta di un’innovazione importantissima per risparmiare tempo e denaro. Il robot è il risultato di un progetto di sanità 4.0 finanziato con fondi europei (per un valore di 400.000 euro). L’introduzione del robot ha l’obbiettivo di migliorare la vita di pazienti e personale sanitario attraverso una più efficiente gestione della logistica. Scopriamo insieme come.

Un lavoratore instancabile

Innanzitutto, qualche dato tecnico. Il robot, che opera all’interno del magazzino dei farmaci della struttura ospedaliera, si estende per 19 metri e occupa un volume di 88 metri cubi. Grazie a un braccio umanoide e a sei telecamere per la lettura dei codici a barre, può gestire fino a 30.000 confezioni di farmaci. Tutto ciò senza mai fermarsi: il robot farmacista lavora 24 ore su 24.

Verso il futuro della medicina

Se una straordinaria innovazione tecnologica ha rivoluzionato questo ospedale italiano, è stato grazie a un progetto preciso. La dottoressa Annalisa Gasco, Direttrice della Farmacia Ospedaliera del Mauriziano, spiega che l’azienda ha investito molto nell’informatizzazione della logistica. Su questa strada, si è dunque pensato di sperimentare l’automazione della catena distributiva del farmaco. Un metodo futuristico per migliorare la vita di personale e pazienti.

Un farmacista infallibile

Il robot opera con estrema precisione. Senza mai sbagliare, fornisce sempre il farmaco adatto al paziente che ne ha bisogno, quando ne ha bisogno. Addirittura, somministra le medicine in base alla loro data di scadenza, evitando in tal modo inutili sprechi. Lavorando 24 ore su 24, poi, riduce significativamente i tempi dedicati alla logistica. Anche il personale ringrazia il nuovo collega robotico: grazie a lui, le attività usuranti sono notevolmente diminuite.

Un cambiamento importante

Il robot farmacista ha portato estremi benefici all’Ospedale Mauriziano di Torino. Se il suo lavoro continuerà con la stessa efficienza, molte altre strutture potrebbero investire in questa tecnologia rivoluzionaria.