Le storie d’amore racchiuse nei libri hanno la capacità di farci emozionare come se le stessimo vivendo in prima persona. Leggere sulle pagine le sensazioni che si scatenano tra due persone innamorate, infatti, ci travolge come un’onda in piena. Ed è proprio questo il bello della letteratura. Il fatto che sia capace di teletrasportarci in un universo parallelo, fatto solo e unicamente di sensazioni. Ed è per questo che dovremmo leggere una storia d’amore che ci farà sognare, tutta descritta in questo meraviglioso romanzo di Daniel Vascan.

Portami a vedere il mare, la nuova promessa della letteratura

Una giovanissima età, una capacità incredibile nella scrittura. Ecco chi è l’autore di questa bellissima opera. Daniel Vascan, noto ai più per la sua comunicazione sui social, è riuscito a dar vita a un’infinità di emozioni tutte racchiuse nelle sue pagine. Spontaneo ed efficace nella sua esposizione narrativa, questo giovane scrittore ha sicuramente un futuro roseo davanti a sé. E lo possiamo dire dal racconto di una storia d’amore che ci farà sognare, tutta descritta in questo meraviglioso romanzo.

La trama di Portami a vedere il mare

La storia ruota attorno a Giulia, anima fragile ma resiliente. Dalla nascita, la giovane protagonista nasce con un difetto genetico che mina, di conseguenza, la sicurezza in se stessa. Nonostante ciò, la giovane si presenta aperta alla vita e desiderosa di sognare. E, più di tutto, il suo amore è rivolto al mare. Nell’età più romantica e travagliata di tutte, che è quella dell’adolescenza, Giulia troverà l’amore in Matteo, il suo opposto.

I due si troveranno a cercare un punto di incontro durante la conoscenza. E, con la loro giovane età, dovranno fare i conti con le differenze e con la voglia di essere compresi. Una sensazione che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto. Perciò, torniamo adolescenti per un po’. Leggiamo le emozioni che questi due giovani provano scoprendo l’amore e immaginiamo di essere lì anche noi, nel nostro passato, ad assaporare di nuovo quelle sensazioni come fosse la prima volta.

Approfondimento

