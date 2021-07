Una squisita torta di mele fresca ed estiva perfetta per chi ha il diabete

Colazione, dolce pausa o dessert per concludere una cena perfetta ? Cosa c’è di meglio che una fetta di dolcezza che mette di buon umore tutti?

Una squisita torta di mele in una versione fresca, estiva e perfetta anche per chi ha il diabete. Povera di zuccheri e con pochi ingredienti è un dolce ideale anche per non prendere peso, senza rinunciare ad essere golosi.

Una ricetta veloce e facile da preparare, come del resto anche la deliziosa e leggera colazione a basso indice glicemico ideale per l’estate.

Ingredienti

150 g farina bianca

150 g farina integrale

40 g fecola di patate

70 g di stevia o altro dolcificante

4 uova

2 mele

100 g fragole

1 limone

40 ml olio di semi di girasole

50 ml latte

1 bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

Preparazione

Iniziare la preparazione lavando con cura le fragole e le mele e lasciando asciugare su carta assorbente. Tagliare i frutti a fette e inserirle in una ciotola con il succo e un po’ di scorzetta grattugiata di limone. Lasciare insaporire per circa 10 minuti in frigorifero.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria, montare i tuorli degli albumi con un pizzico di sale e metterli da parte. Prendere i tuorli e montarli con la stevia per qualche minuto. Aggiungere a filo l’olio, il latte e continuare a miscelare.

Prendere la farina bianca e quella integrale e aggiungerla con un setaccio un po’ alla volta per evitare la formazione di grumi. Quanto il composta sarà ben amalgamato, aggiungere gli albumi montati in precedenza con l’aiuto di una paletta in silicone dal basso verso l’alto per evitare che il composto si smonti.

Infine prendere le mele e le fragole precedentemente preparate e lasciate insaporire in frigo e aggiungere all’impasto. Prendere un tegame, imburrarlo e infarinarlo, versare l’impasto ed infornare a 180°C per circa 30 minuti.

