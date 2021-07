Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo. Ha tantissime funzioni: entra a far parte della digestione, aiuta nell’assimilazione dei nutrienti e dei farmaci, ma soprattutto agisce da spazzino del nostro corpo, perché elimina le tossine e tutte le sostanze che non sono utili per noi. Averne cura è fondamentale, per cui la nostra Redazione propone ai suoi lettori una squisita centrifuga colorata e profumata che depura il nostro fegato dalle tossine.

Come prendersi cura del fegato

Innanzitutto il fegato è molto sensibile agli alcolici, quindi è buona norma limitarne il consumo. È bene, anche, ridurre il consumo di cibi molto grassi, soprattutto quelli saturi, contenuti nelle fritture, nei latticini e nelle carni grasse. L’ideale è avere un’alimentazione molto variegata, fatta per lo più di frutta, verdura, fibre e sali minerali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molto importante, inoltre, è limitare l’assunzione di farmaci ai soli necessari, proprio perché il fegato partecipa attivamente alla metabolizzazione degli stessi.

Sono molti gli alimenti che depurano il fegato. Il carciofo ed il limone su tutti. Cominciare la giornata con un bicchiere d’acqua tiepida a cui è stato aggiunto il succo di mezzo limone è un vero toccasana per il nostro organo amico. Ma questi non sono gli unici alimenti consigliati.

Una squisita centrifuga colorata e profumata che depura il nostro fegato dalle tossine

Quella che la nostra Redazione propone ai suoi lettori è una squisita centrifuga fatta con carote, rosmarino e curcuma.

Tra le altre cose, le carote contengono vitamina A, B, potassio, calcio e magnesio, che consentono di ridurre gli accumuli di grasso e la produzione eccessiva di bile. Il rosmarino favorisce l’eliminazione delle tossine dal fegato. La curcuma favorisce la produzione di bile e il suo deflusso nell’intestino, migliorando la salute del fegato.

Centrifughiamo 3 carote e qualche rametto di rosmarino. Aggiungiamo un cucchiaino di curcuma in polvere e mescoliamo. Se abbiamo la radice di curcuma, possiamo aggiungerla direttamente nell’estrattore. A chi piace può aggiungere un pizzico di pepe, per dare profumo e per far assorbire meglio i nutrienti.

Una tisana buona, colorata e salutare.