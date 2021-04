In questo articolo vi proponiamo una bella idea regalo da preparare proprio con le nostre mani. È un ottimo suggerimento sia per i teenager o i bambini che non hanno spesso grandi somme da spendere. Anche i figli che credono che questa festa abbia solo una valenza commerciale, potranno dedicare del tempo alle proprie mamme e preparare questo simpatico omaggio.

Abbiamo già visto con la Redazione di ProiezionidiBorsa quanto siano di moda i regali in barattolo, qui l’articolo.

Ecco, quindi, una splendida idea regalo per la festa della mamma da fare con le nostre mani anche se non disponiamo di grandi cifre: lo scrub handmade!

Lo scrub al caffè anticellulite

L’efficacia della caffeina per ridurre la cellulite e riattivare il microcircolo pare ormai appurata scientificamente e infatti la ritroviamo in moltissimi prodotti e creme per combattere la pelle a buccia d’arancia.

Ci occorrerà un recipiente in vetro per conserve, possibilmente con la chiusura ermetica ben lavato. Se possibile potremmo anche sterilizzato con un passaggio in acqua bollente.

Per realizzare lo scrub ci occorreranno tre ingredienti:

due fondi di caffè (come riferimento prendiamo quello della macchina da caffè espresso oppure di una moka da 3 tazze);

due cucchiai di acqua calda;

un cucchiaio di olio d’oliva (ancora meglio l’olio di mandorle);

un cucchiaino da caffè di miele.

Per i bambini che vogliano preparare questo regalo, si raccomanda che siano sempre assistiti da un adulto.

Iniziamo a mettere l’acqua nei fondi caffè e uniamoci in seguito l’olio e infine il miele. La consistenza deve essere non troppo liquida né troppo dura. La consistenza ideale tipica degli scrub è quella di un gel per capelli con i granuli.

I microgrammi del caffè svolgeranno una leggerissima azione abrasiva che rimuoverà le cellule morte e attiverà il microcircolo. Alla fine del trattamento sciacquare con il getto della doccia.

Mescoliamo il tutto e versiamo nel nostro barattolo in vetro.

Il composto va tenuto in frigorifero e se è possibile va preparato il giorno stesso della festa della mamma che quest’anno cade il 9 maggio.

Anche la durata è breve. Andrebbe utilizzato nelle 24 ore perché non ha conservanti ed è totalmente naturale.

Decoriamo il barattolo

Il barattolo va poi decorato. Con un quadrato di tessuto, possiamo abbellire il tappo come per le confetture. Andremo poi a fermare il ritagli di stoffa con un nastro da disporre attorno al tappo.

Con una penna glitterata andremo poi a scrivere sul vetro un nome carino, come “lo scrub della mamma” o simili.

Non dimentichiamo un bel biglietto di auguri.

Ecco come realizzare una splendida idea regalo per la festa della mamma da fare con le nostre mani anche se non disponiamo di grandi cifre. Buon Lavoro!