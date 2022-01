Oggi proviamo a cucinare un grande classico della cucina, dandogli un tocco di grande originalità, in modo da trasformarlo in un piatto di alta qualità. Cucineremo una semplice omelette, a cui aggiungeremo un po’ di deliziosi ingredienti usati in maniera intelligente. Scopriremo, infatti, una una spettacolare ricetta a base di uova e una salsa speciale per una cena gourmet.

Ingredienti

Proviamo a cucinare un’omelette con una salsa speciale di prezzemolo, acciughe e aglio. Per l’omelette avremo bisogno di questi ingredienti:

4 uova di media dimensione;

1 peperone;

30 grammi di parmigiano;

1 cucchiaino di peperoncino in polvere;

1 cipolla affettata;

2 cucchiai di latte intero;

1 spicchio d’aglio, schiacciato;

1 cucchiaino di paprika;

una piccola manciata di prezzemolo fresco tritato;

olio vegetale.

Per la nostra salsa speciale invece useremo questi:

2 filetti d’acciuga tritati;

1 spicchio d’aglio schiacciato;

10 grammi di prezzemolo fresco tritato;

10 grammi di foglie di menta tritate;

succo di 1 limone;

un pizzico di zucchero;

1 cucchiaio di olio d’oliva.

Iniziamo ora la nostra preparazione. Come prima cosa mescoliamo tutti gli ingredienti della salsa verde in una ciotola; dopo aver rimestato per bene, assaggiamo ed eventualmente regoliamo di zucchero. Poi mettiamo da parte.

Adesso riscaldiamo una griglia ad alta temperatura. Grigliamo il peperone fino a quando è un po’ annerito e poi mettiamolo da parte per qualche minuto a raffreddare. Togliamogli ora la pelle e tagliamolo a fette.

Ora scaldiamo una padella a fuoco medio con un po’ d’olio e soffriggiamo la cipolla con un pizzico di sale per 10 minuti. Aggiungiamo aglio e paprika e continuiamo a soffriggere per un altro minuto. Infine, mescoliamo anche il prezzemolo e il peperoncino e trasferiamo nel piatto del peperone.

Ora è il momento di cuocere le uova. Mettiamole quindi in una ciotola con un po’ di latte e sbattiamole per qualche secondo. Poi mettiamo dell’olio a scaldare in una padella e quando è caldo mettiamoci le uova. Cuociamo fino a quando si rapprende. Usiamo una spatola per assicurarci che l’uovo copra tutta la dimensione della padella, in una bella forma rotonda.

Quando l’uovo si è rappreso, mettiamo il formaggio su una metà dell’omelette. Poi aggiungiamo il condimento di peperoni e chiudiamo l’omelette a metà. Dopo un minuto togliamolo dal fuoco e impiattiamo, mettendo a fianco la salsa verde. Il nostro piatto è pronto.

Approfondimento

