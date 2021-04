In cucina una delle piante aromatiche più amate ed usate è il basilico, che con il suo aroma fresco ed intenso profuma le nostre case. È una piantina eccezionale, forte e resistente e per questo in molti lo coltivano in casa, chi nell’orto e chi sul balcone. Tuttavia, non tutti sanno che esiste una speciale varietà di basilico caratterizzato da strepitose proprietà oltre che dal suo gusto unico: il basilico viola.

Il basilico viola è una varietà originaria del Sud-Est asiatico ricco di proprietà e benefici, ampiamente usato in cucina. È uno degli ingredienti con cui si prepara il curry, ed ha un sapore ricco e piccantino.

Una speciale varietà di basilico dalle strepitose proprietà curative ed antistress

Le strepitose proprietà di questa pianta sono dovute ai minerali e alle sostanze che contiene, come il rame, magnesio, ferro, fosforo. È inoltre ricco di vitamine come la A, B1, B2, B3, B5 e B6, C, E, K e J, di Beta carotene ed Omega 3.

Queste sostanze donano alla pianta le potenti azioni benefiche descritte nei prossimi paragrafi.

Rafforza le difese ed allevia lo stress

In primo luogo, il basilico viola combatte la fatica e la stanchezza mentale. Poi, grazie alle sue proprietà antiossidanti, si usa per prevenire lo stress della pelle e quindi l’invecchiamento cellulare e le rughe.

Infatti, nella cura della pelle è molto importante per una pelle liscia e giovane, usare sieri e creme ricche di antiossidanti. Per altre informazioni su come prendersi cura della propria pelle, clicca qui.

Inoltre, sembrerebbe rafforzare il sistema immunitario ed è per questo consigliato consumarlo, magari in un’insalata fresca o in un sughetto, nei periodi più stressanti.

Previene danni al cuore e molto altro!

Alcune delle sostanze che contiene, come il magnesio ed il Beta carotene, prevengono problemi al cuore ed ai vasi sanguigni. Infatti, impediscono o almeno limitano gli accumuli di colesterolo nelle arterie.

Ma la lista di effetti benefici di questa pianta continua, infatti influisce positivamente sul funzionamento dell’apparato digerente. Inoltre, si usa come leggero sedativo per alleviare il mal di testa. Per farlo, si aggiunge 1 cucchiaio di basilico essiccato in circa mezzo litro di acqua bollente e se ne respirano i vapori.

Sembra quasi una magia, ma questa speciale varietà di basilico ha tutte queste strepitose proprietà curative ed antistress, ed è quindi un’aggiunta preziosa alla dieta di tutti.