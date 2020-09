Una sottovalutazione del 60% è un buon motivo per investire su questo titolo azionario? Forse no, quando si parla di Finlogic.

Partiamo dalla valutazione del titolo. Confrontando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le attuali quotazioni il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 60%.

Il vero punto di forza della società, però, è la sua situazione finanziaria. Guardando all’indice di liquidità immediata e all’indice di liquidità, ci rendiamo subito conto che la società non ha alcun problema, sia nel breve che nel lungo termine, ad affrontare qualunque tipo di situazione.

Una sottovalutazione del 60% è un buon motivo per investire su questo titolo azionario? La parola all’analisi grafica e previsionale

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 18 settembre a quota 5,5€ in rialzo dell’1,85% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti sia nel medio che nel lungo termine la tendenza in corso è ribassista e punta a obiettivi molto più in basso rispetto alle quotazioni attuali. Sono possibili, infatti, ribassi fino a un massimo del 40%. Questo è sicuramente un buon motivo per non entrare subito sul titolo.

Quando farlo allora?

Un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 5,573 euro. Fino a quando non si verificherà questo evento meglio non aprire posizioni rialziste di lungo respiro su Finlogic.

Time frame settimanale

Time frame mensile

