Una sottovalutazione del 50% non deve far abbassare la guardia su un titolo quotato all’AIM. Soprattutto se gli analisti, nonostante la forte sottovalutazione hanno un giudizio Hold su Kolinpharma. Nonostante un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 46,2% la prudenza sul titolo rimane elevata.

Questo aspetto, però, non deve spaventare anche perché l’utilizzo di altri metodi conferma le aspettative degli analisti. Ad esempio, confrontando il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow e le quotazioni attuali, si deduce come Kolinpharma sia sottovalutato del 50,4%.

Ci sono, quindi, i presupposti per vedere le quotazioni del titolo azionario crescere e costituire un’ottima opportunità di investimento. Inoltre, come scritto già in passato, ci sono ottimi motivi per puntare su questo titolo azionario (clicca qui per leggere).

La prudenza, però, deve essere massima e non bisogna mai abbassare la guardia. Nell’ultimo anno, infatti, Kolinpharma ha avuto una performance peggiore sia del settore di riferimento (-23,8% contro -0,6%) che del mercato italiano (-23,8% contro -13,1%).

Una sottovalutazione del 50% non deve far abbassare la guardia su un titolo quotato all’AIM: quando comprare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 10 luglio a 8,92€ in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Da maggio le quotazioni di Kolinpharma sono congelate in una sorta di limbo individuato dai livelli 8,669€ e9,151€. in oltre due mesi non abbiamo mai assistito a una chiusura giornaliera esterna a questi livelli.

Si comprende, quindi, che una chiusura giornaliera esterna a uno di questi livelli potrebbe determinare un’esplosione di volatilità enorme. Bisogna attendere questo evento, quindi, prima di poter entrare al rialzo o al ribasso sul titolo.

Notiamo che al momento la proiezione in corso è ribassista, ma vista la lunga fase laterale la sua forza è ormai ridotta ai minimi termini.

Time frame settimanale

Vale esattamente quanto scritto per il settimanale con un piccolo, ma importante distinguo.

Le quotazioni sono appoggiate da mesi al supporto in area 8,855€. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe precipitare le quotazioni fino al I° obiettivo di prezzo in area 7,65€. In questo caso, quindi, le probabilità per un’accelerazione ribassista sono superiori rispetto a una possibile ripresa rialzista. Qualora dovessimo assistere a chiusure settimanali inferiori a 7,65€ gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.