Abbiamo visto come sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border. Guardando le classifiche internazionali dei cani più intelligenti al Mondo qualcuno si fa spesso delle domande. Tra le quali anche quella che riguarda il proprio amico a 4 zampe. Quando gli esperti parlano di razze intelligenti intendono anche velocità e facilità di apprendimento. Disponibilità immediata alla ricezione del comando e degli ordini. Tantissimi meticci hanno l’intelligenza dei migliori cani del pianeta. Ma non fanno classifica se non nel nostro cuore. Oggi però vedremo una sorpresa per molti questa razza di cani da appartamento considerata tra le più intelligenti e mansuete per la famiglia.

Non solo Border e Golden

Dicevamo che nelle classifiche internazionali oramai da anni primeggiano sempre gli stessi cani. Parliamo di Border Collie, Labrador, Pastori Tedeschi e Golden Retriever. Per lunga esperienza personale, possiamo veramente dire che sono razze eccezionali. La loro intelligenza è misurata quotidianamente anche in tutte le esperienze di salvataggio. Quanti di loro, infatti si sono sempre distinti e lo faranno ancora nella ricerca dei dispersi durante le calamità naturali. Razze che dimostrano di saper spesso apprendere prima e meglio di altre educazione e insegnamenti. Ma ciò non vuol dire che le altre razze non dimostrino comunque intelligenza e prontezza.

Una sorpresa per molti questa razza di cani da appartamento considerata tra le più intelligenti e mansuete per la famiglia

Forse potrebbe essere una sorpresa per chi li conosce poco, ma i barboncini sono effettivamente dei cani molto intelligenti. Dalla taglia mini, fino a quella gigante, non dobbiamo dimenticare che questa razza vanta una storia molto antica. Di origine francese, era inizialmente un cane che nobili e aristocratici utilizzavano per la caccia alle anatre.

Il loro pelo sarebbe infatti adatto alle immersioni negli stagni e nei fiumi. Successivamente è diventato uno dei cani da compagnia più popolari in assoluto. La sua fama è dovuta anche al suo carattere molto particolare e abbastanza semplice da educare. Non dobbiamo però commettere l’errore che sia una sorta di peluche. Perché questa razza che si adatta molto bene alla famiglia, è comunque dotata di molta personalità. Eccelle sicuramente per le sue doti di curiosità, intelligenza, educazione e compagnia. Negli ultimi anni sarebbe diventato anche il rappresentante canino perfetto per gli anziani e le persone che vivono da sole.

Approfondimento

