Natale si avvicina: quale dolce più tradizionale di un bel torrone? Certo, acquistarlo magari di pasticcieria o di quelli artigianali è una garanzia: ma c’è un modo per essere ancora più soddisfatti. Quale? Ma farlo da sé in casa. Oggi, infatti, proporremo una sorprendente ricetta delle vacanze natalizie per realizzare in poco tempo un torrone gustosissimo.

Si tratta davvero di un procedimento semplice, con soli 4 ingredienti, che si può realizzare da soli senza essere degli chef stellati. Anche i bambini possono dare una mano, a patto che si stia attenti alla fase di caramellatura dello zucchero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco gli ingredienti:

200 g di mandorle;

125 g di zucchero;

125 g di miele;

un albume d’uovo;

acqua q.b.

Il procedimento

Versare 200 g di mandorle in un pentolino e coprirle con l’acqua. Portare il tutto a bollore e lasciarle sul fuoco per tre minuti. Filtrare il tutto con un colino. Scolare le mandorle, pelarle e separare le bucce dal frutto.

Preparare una teglia e coprirla con la carta. Su di essa stendere bene le mandorle. Metterle in forno e arrostirle a 170 gradi per 10-15 minuti finché non prenderanno un bel colore brunito.

Separare l’albume dal tuorlo di un uovo aiutandosi con un colino. Montare l’albume a neve. In una padella versare 125 g di zucchero e 125 g di miele. Mettere la padella su fuoco basso e mescolare il composto continuamente con una spatola, con regolarità. Lo zucchero deve sciogliersi e amalgamarsi col miele fino a creare una consistenza viscosa.

Togliere il tutto dal fuoco e aggiungere l’albume precedentemente montato a neve. Attenzione perché raffreddandosi il tutto potrebbe solidificarsi, quindi questa procedura va fatta con tempestività.

Una sorprendente ricetta delle vacanze natalizie per realizzare in poco tempo un torrone gustosissimo

Le fasi finali della mescolatura vanno comunque fatte di nuovo sul fuoco. È importante che il fornello sia impostato basso per non bruciare lo zucchero. Aiutandosi con una frusta, completare il composto che deve assumere un gradevole colore bianco panna e una consistenza cremosa. Togliere dal fuoco, aggiungere le mandorle tostate e mescolare bene.

Il composto tenderà a raffermarsi in fretta quindi anche qui bisogna agire in pochi minuti. Quando sarà tutto ben amalgamato, bisogna versare il composto in uno stampino rettangolare e lasciato raffreddare completamente all’aria. Alla fine, il risultato sarà un gustosissimo torrone bianco di quelli da leccarsi i baffi.