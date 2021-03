Non tutti sanno che il luppolo, principalmente conosciuto per essere l’ingrediente fondamentale nella produzione della birra, in realtà è anche una pianta dai molteplici usi.

Questa pianta officinale trova infatti applicazione nella realizzazione di tisane o decotti e viene spesso utilizzata anche in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché in questo articolo andremo a vedere come coltivare il luppolo, una sorprendente pianta dai mille usi che renderà il nostro orto davvero originale.

La coltivazione del luppolo

Per quanto riguarda il clima: questa pianta non è adatta alle temperature troppo calde, soprattutto quelle aride. Il luppolo, infatti, necessità di un terreno sempre umido e di un determinato fabbisogno di freddo invernale. Questa pianta d’altronde è tipica del centro nord Europa, rigogliosa in Italia soprattutto nelle zone settentrionali.

Per quanto riguarda il terreno invece: il luppolo avrà bisogno di una terra ricca e capace di mantenere bene l’umidità, con un valore di ph compreso tra il sei e l’otto.

Il luppolo poi necessita di una buona esposizione al sole, sarà quindi meglio piantarlo in punti esposti al sud e non ombreggiati.

Utilizzi e proprietà

Benché nella maggior parte dei casi coltiviamo questa pianta per impiegarla nella produzione di birra, non dobbiamo dimenticarci delle sue altre proprietà e utilizzi.

Per prima cosa possiamo usare il luppolo anche per produrre altri tipi di bevande: come il julmust scandinavo o il malta sudamericano. O ancora possiamo usare i coni di luppolo essiccati per creare delle ottime tisane dalle proprietà rilassanti e dal gusto amarognolo.

In cucina invece possiamo utilizzare i germogli del luppolo come se fossero degli asparagi. Da raccogliere in primavera, possiamo consumarli previa cottura, generalmente in frittate o risotti.

Infine, il fiore di questa pianta viene utilizzato da secoli per le sue proprietà officinali. Questa, infatti, presenta delle proprietà calmanti e sedative che la rendono un ottimo un rimedio naturale contro lo stress e l’insonnia. Senza contare la sua ottima capacità come gastro-stimolatore, che favorisce la digestione e stimola l’appetito.

Insomma, il luppolo è proprio una sorprendente pianta dai mille usi che renderà il nostro orto davvero originale.

Approfondimento Coltivare un orto esotico e particolare grazie a queste 3 insolite piante