Fra i tanti consigli che si trovano per essere in forma, certamente questo deve avere un posto speciale. È una bevanda semplice, fatta con uno degli alimenti amati e aromatici, presenti in tutte le case. Ma questa ricetta aggiunge un piccolo particolare che nella maggior parte dei casi non viene sfruttato, ma che dona dei risultati incredibili. Ecco, allora, una sorprendente buonissima bevanda dietetica e molto salutare per l’organismo.

Il segreto della bevanda al limone

L’acqua e il limone formano un insieme formidabile per la salute del corpo. Già la sola acqua è la bevanda assolutamente insostituibile per il nostro organismo. All’acqua è possibile aggiungere un altro prodotto della natura, per potenziarne l’azione, come nel caso della nostra bevanda. Nella maggior parte dei casi si preme semplicemente un limone nell’acqua e si beve, zuccherando a piacere. Invece, migliore è un’acqua al limone integrale in cui non sarà presente solo il succo ma ben tutto il limone.

Benefici

La buccia di limone contiene molti più benefici naturali che il succo stesso. È molto più ricca di vitamina C e possiede anche un discreto quantitativo di calcio oltre che di fibra. Altro elemento importante è il “limonene”, che come dice la Fondazione Umberto Veronesi è un “fattore protettivo della salute e i primi risultati mostrano una possibile implicazione nel prevenire la crescita tumorale, probabilmente grazie alla sua attività antinfiammatoria”.

La vitamina C contenuta in un limone intero è pari al 187% in più rispetto alla dose giornaliera consigliata. Una vera potenza per combattere i radicali liberi, che attaccano le cellule e di conseguenza rinforza il sistema immunitario.

Alcuni benefici particolari. Una sorprendente buonissima bevanda dietetica e molto salutare per l’organismo

La buccia di limone contiene pectina che limita l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, così da prevenire un aumento di peso. La pelle viene protetta e ringiovanisce perché la vitamina C aiuta la formazione del collagene, facendo diventare la pelle più elastica e morbida. Questa bevanda aiuta a prevenire le infezioni del tratto urinario, perché bilancia il pH acido, dove prosperano i batteri, riportandolo al suo stato alcalino. Tutti questi fattori rendono la bevanda consigliabile.

Preparazione della bevanda al limone

Dopo aver lavato bene 6 limoni, si tagliano in due o in 4 e si fanno bollire in una pentola piena di acqua per 3 minuti. Poi si spegne il fuoco e si lascia raffreddare per circa 10 minuti. Quando l’acqua è tiepida si possono togliere i limoni e conservare la bevanda in frigo, non prima di averla messa in una bottiglia. Da bere al mattino tiepida e se si vuole con l’aggiunta di miele. Ecco un interessante approfondimento sulle proprietà del limone