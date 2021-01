Molto spesso rimaniamo stupiti da come un qualcosa che tutti noi conosciamo per uno specifico utilizzo, sia in grado in realtà di aiutarci in molte altre situazioni. I rimedi naturali, conosciuti anche come rimedi della nonna, si basano proprio su questo concetto. Conoscere molte proprietà di un alimento ad esempio, ma anche di un particolare oggetto, può aiutarci molto nella risoluzione dei problemi quotidiani. Proprio per questo, tra poco andremo a vedere una soluzione poco conosciuta ma efficace per levare le macchie di sudore dai vestiti.

Il sudore e i deodoranti

Soprattutto d’estate, ma non solo, ci capita spesso di dover cambiare una maglietta o un maglione a causa di visibili macchie all’altezza delle ascelle. Le cause per cui si creano sono diverse. Solitamente è per il sudore certo, ma può anche capitare a causa dell’utilizzo del deodorante. Alcuni deodoranti infatti lasciano delle macchie bianche che, in caso di vestiti dal tessuto scuro, sono molto evidenti. Per sbarazzarsene ovviamente esistono vari metodi, e in commercio sono disponibili tantissimi prodotti in grado di aiutarci in questo senso. Oggi però vogliamo parlare di un metodo che in pochi conoscono e per cui non servirà comprare niente che, nella maggior parte delle case, non sia già presente. Vediamo dunque una soluzione poco conosciuta ma efficace per levare le macchie di sudore dai vestiti.

Le aspirine e il limone

Molti di noi, se non tutti, hanno nelle proprie case una riserva di aspirina. Quando insorge improvvisamente un forte mal di testa, o quando dobbiamo smaltire una sbornia, queste pasticche sono di grande aiuto. Eppure oggi ne proponiamo un utilizzo diverso. Infatti per eliminare le macchie di sudore o di deodorante sui capi di abbigliamento, proviamo a creare il seguente composto. Prendiamo due o tre aspirine e tritiamole per bene.

Inseriamole in un bicchiere e aggiungiamo acqua e il succo di un limone intero. Con l’aiuto di uno spazzolino, passiamo il composto sulla macchia interessata. In men che non si dica, il vestito tornerà pulito. Infatti le aspirine contengono l’acido acetilsalicilico, un principio attivo in grado di eliminare impurità e sporcizia. Non a caso viene utilizzato per la creazione di moltissimi cosmetici, e non solo.