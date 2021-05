Il giardino cosiddetto naturale o biologico è il risultato di alcune tecniche adeguate che si impara a mettere in atto conoscendo i metodi più adatti. Andiamo a vedere una soluzione magica per curare piante più 2 consigli su come inserire due oggetti che renderanno il giardino sorprendente e unico.

Gli insetti buoni

L’inserimento di insetti benefici al posto dei prodotti chimici permette l’eliminazione di parassiti dannosi. Il rispetto della vegetazione consiste nell’evitare materiali sintetici e organizzare il nostro giardino naturale. Fare questo però è più difficile perché richiede impegno e conoscenza per trattare il terreno con rispetto. Rispettare i cicli della piantagione e la difesa delle piante e dei frutti. Come sempre quando si fa qualcosa è il risultato di un duro lavoro.

Prodotto magico per piante

Mettere un panetto di sapone di Marsiglia magari a pezzi piccoli e mescolare con acqua finché non si sarà sciolto completamente. La soluzione meglio che sia liquida altrimenti poi non riuscirà ad uscire dallo spruzzino. Questo preparato si può usare tutti i giorni spruzzandolo sopra le piante fino a che tutti i parassiti non saranno caduti. Questo preparato può essere utilizzato anche contro i funghi che potrebbero danneggiare le piante.

La parte estetica

Un giardino diventa bello quando si cura anche l’estetica e questo si può fare riciclando oggetti che non si usano più. Spesso sono oggetti riposti in soffitta e che utilizzati in questo modo, miglioreranno notevolmente il nostro giardino. I vecchi cassetti di mobili che non si usano più possono essere trasformati in bellissime fioriere. Con un po’ di gusto si riuscirà a sfruttare i cassetti piccoli per creare contenitori di varie dimensioni.

Questa cosa è veramente una chicca. Sono molto di moda le biciclette vecchie trasformate in stupende fioriere. Bici arrugginite stile retrò con contenitori disposti sul manubrio o sul seggiolino o appese alle pareti ricoperte di fiori o rampicanti verdi. Sarà davvero una cosa di gran classe nel nostro giardino. Se si userà la fantasia, tutti invidieranno quel giardino ordinato e fantasioso. Offriremo il caffè agli amici che guarderanno con un po’ di invidia quell’affascinante risultato.