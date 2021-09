I rumori di casa provocano malumori e dissapori con i vicini di appartamento. Non basta il caos cittadino delle automobili o dei lavori in corso a disturbare la quiete casalinga. Ma il calpestio, i saltelli e le grida dei bimbi ne complicano la situazione. Allora, ecco una soluzione elegante per dire basta ai pavimenti rumorosi e alle discussioni coi vicini.

La casa è il luogo in cui ognuno ricerca la sua pace e la sua intimità. Si rientra dal lavoro e dopo una giornata intensa, non c’è niente di meglio che allungare i piedi sopra un divano e rilassarsi un po’. Ma proprio in questi momenti si avvertono quei fastidiosi rumori che provengono dall’appartamento vicino.

I bambini saltellano giocando, una biglia cade per terra, il calpestio delle scarpe si ripercuote amplificato di sotto. Poi c’è chi fa palestra in casa o chi suona per passione diffondendo nell’aria le sue melodie.

Ma il problema non sussiste solo in città ma anche nei piccoli borghi. Sistemati in zone collinari, con le case tutte raggruppate e immersi in un grande silenzio, che trasforma ogni piccolo rumore in un rombo di un tamburo.

Ci sono delle soluzioni che possono venire incontro a chi ha interesse a creare un certo isolamento acustico, ma senza investire grandi somme di denaro.

Molto spesso la fonte di disturbo interessa il pavimento. I pavimenti in ceramica trasmettono molto meglio i rumori che quelli in legno, come il parquet. Tuttavia, la differenza non è così grande. Per non dar fastidio all’inquilino che abita di sotto, si potrebbe provare ad isolare il pavimento con dei tappeti.

Ce ne sono in commercio di diversi tipi e dimensioni, da quelli classici agli altri di stile più moderno. Per assorbire i suoni e i rumori, i migliori sono quelli che hanno il pelo folto e lungo. Si trovano fatti di materiali diversi, come quelli sintetici più accessibili economicamente e i tessuti di origine naturale. Variano nelle forme e nei colori e possono riempire adeguatamente quei punti più problematici. Fra questi, le zone di passaggio o la stanza dei bambini.

I prodotti in etilene vinil acetato

Un’altra possibilità sono i pannelli quadrati in materiale espanso come l’EVA. Un prodotto molto utilizzato con caratteristiche interessanti in quanto non prende muffe né batteri, è atossico e anallergico. È il materiale ideale per la stanza da gioco dei bambini, perché è assorbente e dura moltissimo. Non a caso è utilizzato anche per le suole delle scarpe. Molto utile anche per la stanza utilizzata per fare sport o musica.

Prima di andare a concludere eventuali discussioni in tribunale è sempre meglio cercare una soluzione pratica ed efficace.

