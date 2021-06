Il pomodoro ha origini molto antiche, proviene dal Sudamerica e poi fu coltivato dai Maya e Aztechi nel resto dell’America. Durante l’invasione spagnola i semi arrivarono con coloni e missionari nel bacino mediterraneo a metà del 1500. La parola “tomato” infatti deriva dal nome indigeno dell’ortaggio. In realtà esistono due tipologie: il tomato e il pomodoro, si differenziano per colore e sapore. La Sicilia e la Sardegna furono le prime regioni ad apprezzare e coltivare il pomodoro, in seguito alle dominazioni spagnole. Non a caso molte ricette di queste isole prevedono l’utilizzo di questo fantastico frutto. In Italia la prima vera e propria ricetta di salsa di pomodoro fu introdotta a Napoli a fine del ‘700. Solo più avanti diventò abituale usarla come condimento della pasta.

Un sugo a regola d’arte

Lunghe cotture, spezie, aromi e trito per soffritto, gli ingredienti per realizzare una salsa di pomodoro da veri chef. Ogni regione e famiglia ha i suoi trucchetti e particolarità ed ognuna si differenzia dall’altra per piccoli dettagli. È importante scegliere la qualità giusta per realizzarne parecchi chili d’estate e poterne usufruire tutto l’anno. Una volta disfatti in cottura i pomodori si devono passare sul passaverdura, per poi essere cotti insieme a tutti gli altri ingredienti in tegame. Per eliminare l’acidità c’è chi utilizza l’alloro, chi il bicarbonato oppure lo zucchero. Solo alla fine aggiungere il basilico per dare quel sentore di freschezza al sugo.

Una soluzione efficace che non tutti conoscono per togliere facilmente la buccia dei pomodori e pelarli velocemente in 2 minuti e realizzare una salsa straordinaria

Il vero segreto per rendere una salsa liscia, senza il fastidio della buccia è pelare i pomodori. Oltre ai classici metodi, ovvero sbollentarli in acqua bollente o a freddo, ne esiste un altro più semplice e veloce. Infilzare con un coltello il pomodoro, o tenerlo con delle pinze metalliche da cucina, e avvicinarlo alla fiamma del fornello per pochi secondi. Si noterà che la buccia farà delle grinze e sarà facilissimo toglierla. In alternativa si potrà utilizzare un cannello da cucina a gas.

